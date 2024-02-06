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Экс-сотрудница Роспотребнадзора Кузбасса получила условный срок за взятки - РИА Новости, 06.02.2024
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07:56 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/vzyatki-1925596025.html
Экс-сотрудница Роспотребнадзора Кузбасса получила условный срок за взятки
Экс-сотрудница Роспотребнадзора Кузбасса получила условный срок за взятки - РИА Новости, 06.02.2024
Экс-сотрудница Роспотребнадзора Кузбасса получила условный срок за взятки
Бывшая начальница отдела государственной регистрации, лицензирования и социально-гигиенического мониторинга Роспотребнадозра по Кемеровской области получила... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:56
2024-02-06T07:56
кемеровская область
происшествия
россия
кемерово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Бывшая начальница отдела государственной регистрации, лицензирования и социально-гигиенического мониторинга Роспотребнадозра по Кемеровской области получила условный срок за взятки. Центральный районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отдела государственной регистрации, лицензирования и социально-гигиенического мониторинга управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). "Судом установлено, что с декабря 2021 года по декабрь 2022 года 43-летняя осужденная ежемесячно получала от предпринимателя денежное вознаграждение за общее покровительство деятельности его организации. Всего таким образом женщина получила 130 тысяч рублей", – сообщает региональная прокуратура. Как в свою очередь уточняет пресс-служба СУСК по Кемеровской области, преступная деятельность осужденной выявлена сотрудниками СК, ФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону. "Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. По ходатайству следователя СК России судом осужденной избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. В ходе предварительного следствия была изъята документация, подтверждающая факт передачи взяток. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком 2 года", – сообщает пресс-служба СУСК по региону. Как уточнили в прокуратуре, в отношении взяткодателя ранее был вынесен обвинительный приговор. Он также получил условный срок.
https://ria.ru/20240125/arest-1923498788.html
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кемеровская область, происшествия, россия, кемерово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Кемеровская область, Происшествия, Россия, Кемерово, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
Экс-сотрудница Роспотребнадзора Кузбасса получила условный срок за взятки

Экс-начальница отдела Роспотребнадзора Кузбасса получила условный срок за взятки

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Бывшая начальница отдела государственной регистрации, лицензирования и социально-гигиенического мониторинга Роспотребнадозра по Кемеровской области получила условный срок за взятки.
Центральный районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшей начальницы отдела государственной регистрации, лицензирования и социально-гигиенического мониторинга управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. Она признана виновной в совершении преступления по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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"Судом установлено, что с декабря 2021 года по декабрь 2022 года 43-летняя осужденная ежемесячно получала от предпринимателя денежное вознаграждение за общее покровительство деятельности его организации. Всего таким образом женщина получила 130 тысяч рублей", – сообщает региональная прокуратура.
Как в свою очередь уточняет пресс-служба СУСК по Кемеровской области, преступная деятельность осужденной выявлена сотрудниками СК, ФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.
"Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. По ходатайству следователя СК России судом осужденной избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества. В ходе предварительного следствия была изъята документация, подтверждающая факт передачи взяток. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 650 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком 2 года", – сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Как уточнили в прокуратуре, в отношении взяткодателя ранее был вынесен обвинительный приговор. Он также получил условный срок.
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Кемеровская областьПроисшествияРоссияКемеровоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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