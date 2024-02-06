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Глава Минобороны Польши ответил на вопрос о возможности войны с Россией - РИА Новости, 06.02.2024
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16:16 06.02.2024 (обновлено: 19:09 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/voyna-1925736545.html
Глава Минобороны Польши ответил на вопрос о возможности войны с Россией
Глава Минобороны Польши ответил на вопрос о возможности войны с Россией - РИА Новости, 06.02.2024
Глава Минобороны Польши ответил на вопрос о возможности войны с Россией
Вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам после окончания заседания Совета министров, что не исключает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:16
2024-02-06T19:09
россия
польша
сергей нарышкин
нато
сергей лавров
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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам после окончания заседания Совета министров, что не исключает возможности войны с РФ в будущем.Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать"."Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война мы должны быть готовы к каждому сценарию", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, готовится ли Польша к войне с Россией. Он напомнил, что Польша уже давно активно повышает свой военный потенциал. "Отсюда и старания наших предшественников, касающихся усиления обороноспособности Польши и продолжение, и усиление этого процесса нашим правительством", - сказал министр.
https://ria.ru/20240205/britaniya-1925407656.html
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россия, польша, сергей нарышкин, нато, сергей лавров
Россия, Польша, Сергей Нарышкин, НАТО, Сергей Лавров
Глава Минобороны Польши ответил на вопрос о возможности войны с Россией

Глава МО Польши о возможности войны с РФ: надо быть готовыми к любому сценарию

CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w WałbrzychuПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w Wałbrzychu
Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил журналистам после окончания заседания Совета министров, что не исключает возможности войны с РФ в будущем.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
«
"Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война мы должны быть готовы к каждому сценарию", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на вопрос, готовится ли Польша к войне с Россией.
Он напомнил, что Польша уже давно активно повышает свой военный потенциал. "Отсюда и старания наших предшественников, касающихся усиления обороноспособности Польши и продолжение, и усиление этого процесса нашим правительством", - сказал министр.
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