https://ria.ru/20240206/vorobeva-1925600308.html

Людмила Воробьева: в Индонезии нет антироссийских политиков

Людмила Воробьева: в Индонезии нет антироссийских политиков - РИА Новости, 06.02.2024

Людмила Воробьева: в Индонезии нет антироссийских политиков

В этом году дипломатическим отношениям России и Индонезии исполняется 74 года. За это время обе страны всеми силами старались поддерживать дух взаимовыгодного... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:00

2024-02-06T10:00

2024-02-06T10:00

индонезия

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джакарта

прабово субианто

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людмила воробьева

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большая двадцатка

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В этом году дипломатическим отношениям России и Индонезии исполняется 74 года. За это время обе страны всеми силами старались поддерживать дух взаимовыгодного партнерства, заложенный еще первым президентом страны Юго-Восточной Азии Сукарно. Несмотря на географическую удаленность, Россия и Индонезия сохраняют близость во многих сферах, в том числе в торговле, международных и гуманитарных вопросах. Посол России в Индонезии Людмила Воробьева отметила в интервью РИА Новости, что грядущие выборы нового президента Индонезии не нарушат исторический дружественный дух отношений — среди кандидатов в президенты нет сторонников антироссийской риторики, ведь такая позиция уничтожила бы их популярность в индонезийском обществе, положительно относящемся к России.— Отношениям России и Индонезии исполняется 74 года. Как вы считаете, почему обе страны стараются сохранять и поддерживать эту связь?— Действительно, в феврале мы отмечаем уже 74-ю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Все эти годы мы поддерживаем традиции дружбы и сотрудничества, которые были заложены сразу после обретения Индонезией независимости. Как вы знаете, особенно теплыми наши отношения были в шестидесятые годы при первом президенте независимой Индонезии Сукарно, который посетил нашу страну несколько раз. И до сих пор в Джакарте мы видим символы дружбы и сотрудничества и той помощи, которую наша страна оказывала Индонезии — это и стадион в центре Джакарты, который представляет собой копию московских "Лужников", и госпиталь Дружбы, и памятник независимости.Мы оказывали не только экономическую помощь — помощь в развитии Индонезии, но и помогли нашим индонезийским партнерам отстоять свою территориальную целостность, в Индонезии об этом хорошо помнят.Новый импульс нашим отношениям придал визит в Москву в 2003 году пятого президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри, она встречалась с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, и с тех пор наши отношения неуклонно развиваются.Нас многое объединяет, несмотря на географическую удаленность. И прежде всего это сходство взглядов на многие вопросы международной повестки дня. Это очень ярко проявилось во время председательства Индонезии в G20 в 2022 году и в прошлогоднем председательстве Индонезии в АСЕАН. Не секрет, что на наших индонезийских партнеров оказывалось мощное давление, чтобы исключить Россию из "двадцатки", не допустить участия наших представителей в мероприятиях АСЕАН. Но индонезийцы на это не пошли. Мы активно сотрудничаем в ООН. У нас близкие взгляды по поводу путей решения ближневосточного кризиса. Недавно наши министры встречались в Нью-Йорке на "полях" открытых дебатов ООН по Палестине и, насколько я знаю, этот обмен мнением был очень плодотворным и вновь показал близость наших позиций.Нам есть, что предложить друг другу в экономическом плане. У нас растет товарооборот, есть совместные инвестиционные проекты, но этого пока недостаточно, и мы над этим работаем. Например, сейчас идут переговоры по поводу заключения соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, состоялось уже три раунда переговоров, и мы надеемся, что в обозримом будущем такое соглашение будет заключено. Это тоже даст большой толчок развитию торгово-экономических отношений между нашими странами.У нас есть гуманитарные обмены. Индонезийцы с большим удовольствием учатся в России. Мы видим большой спрос: сейчас около 800 студентов из Индонезии в разных городах обучаются различным специальностям. Правительство Российской Федерации предоставляет 300 стипендий индонезийцам, и их число возрастает.Конечно, важно отметить туризм. На Бали приезжает большое количество наших соотечественников — это одно из самых любимых мест отдыха для россиян, и мы уже приближаемся к тем цифрам, которые были до COVID-19. Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром. Сейчас идут переговоры.— Недавно министр обороны Индонезии Прабово Субианто в своем заявлении сказал, что у Индонезии "нет вечных друзей". Согласны ли вы с такой оценкой?— Наверное, не стоит буквально понимать эти слова. Если вы помните, Александр III тоже говорил о том, что у России нет друзей, кроме армии и флота. Это вполне естественно, что каждая сторона прежде всего заботится об укреплении собственных интересов. Собственно говоря, это то, что мы продвигаем на международной арене: каждая страна имеет право на обеспечение собственных интересов. В этом заключается одна из причин украинского кризиса.У Индонезии много стран, с которыми поддерживаются дружеские отношения, это прежде всего страны региона АСЕАН. Индонезийцы говорят о том, что их внешняя политика носит "свободный и активный" характер, отдаленный от всех центров силы. Они поддерживают отношения с большинством государств мира.Тем не менее, как я уже сказала, индонезийцы очень хорошо помнят о той помощи, которую Россия им оказала, испытывают к нам дружеские чувства, и это не только на официальном уровне. Это чувствуют и простые люди. Если вы бывали в Индонезии, то вы должны были это почувствовать — нас очень поддерживают.— Четырнадцатого февраля в Индонезии состоятся выборы нового президента страны, и в связи с этим многие в России интересуются, учитывая интерес Индонезии к БРИКС и "кейс" Аргентины, нет ли среди кандидатов в президенты Индонезии открытых сторонников антироссийской риторики?— Все кандидаты сейчас активно выступают со своими и внутриполитическими и внешнеполитическими платформами. Среди трех кандидатов открытых сторонников антироссийской риторики нет — и это естественно. Я уже говорила о том, что индонезийское общество очень хорошо относится к России, и мы это ясно почувствовали в начале нашей специальной военной операции на Украине. Тогда простые люди в Индонезии высказывали свою поддержку России. Появился даже такой тренд в соцсетях – кричать "Ура!" в поддержку России.Я думаю, если бы какой-то кандидат начал выступать с антироссийской риторикой, то его шансы на победу резко бы упали. Так что таких политиков сейчас в Индонезии нет.— Если с приходом к власти новый президент Индонезии выступит с очередной инициативой по мирному урегулированию на Украине, как вы считаете, готова ли будет Москва рассмотреть эту инициативу?— Тут дело не в нашей готовности. В 2022 году в Москву приезжал действующий президент Индонезии Джоко Видодо, до этого он посетил Киев. Видодо был принят президентом РФ Владимиром Путиным, их переговоры длились больше двух часов. Мы ценим добрую волю всех наших партнеров и готовы их выслушивать.Не только Индонезия выступает с мирными инициативами, и мы готовы их рассматривать, если они носят реалистичный характер, а не подобны, скажем, "формуле мира" Зеленского, не имеющей ничего общего с реальностью.Если вы помните, в прошлом году, когда министр обороны Индонезии Прабово Субианто выступил с мирной инициативой, именно украинская сторона буквально через несколько минут ее резко отклонила, отказавшись даже рассмотреть предложение.С нашей стороны было сказано о том, что мы готовы рассматривать предложения, если они будут официально направлены России. Дело же не в отсутствии сторон, которые бы хотели выступить посредниками, и не в отсутствии подобных инициатив, проблема в украинской стороне.— Недавно министр туризма Индонезии Сандиага Уно выступил с инициативой вернуть безвизовый режим для 20 стран, из которых приезжает наибольшее число иностранных туристов в Индонезию. В это число входит и Россия. Как Вы оцениваете это предложение?— Мы положительно оцениваем это предложение. До COVID-19 правительство Индонезии уже предоставляло такой льготный режим въезда — россиянам не нужна была виза. Это, конечно, облегчило бы условия поездок для наших граждан. Так что я очень надеюсь, что эта инициатива господина Уно, который, кстати, очень хорошо относится к России, воплотится в реальность.— Как вы считаете, можно ли говорить об улучшении имиджа российских туристов на Бали за последнее время, мы замечаем, что число сообщений об их "плохом поведении" в местных СМИ значительно сократилось?— Я должна заметить, что подавляющее большинство российских туристов — это законопослушные граждане, которые совершенно не собираются нарушать законы, традиции и обычаи Индонезии. Кроме того, эти волны жалоб на россиян в СМИ зачастую обусловлены политической конъюнктурой.Тем не менее, посольство со своей стороны активно разъясняет нашим гражданам, как можно и как нельзя себя вести на Бали, потому что иногда люди просто этого не знают.— Не только в Индонезии, но и в России близятся президентские выборы. Хотели бы вы пригласить тех многочисленных туристов из РФ, которые сейчас находятся на Бали, приехать в Джакарту в марте и проголосовать на выборах президента России?— Да, мы их приглашаем. У нас уже создан избирательный участок, и избирательная комиссия у нас будет открыта в день голосования с восьми утра до восьми вечера. Поэтому все российские граждане, которые захотят проголосовать, смогут это сделать в Джакарте в избирательном участке, который будет функционировать на территории посольства.

https://ria.ru/20240124/turist-1923253456.html

https://ria.ru/20240206/bezviz-1925584659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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