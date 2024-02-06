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На Алтае вынесли приговор водителю, избившему фельдшера скорой - РИА Новости, 06.02.2024
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16:31 06.02.2024 (обновлено: 16:39 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/voditel-1925743247.html
На Алтае вынесли приговор водителю, избившему фельдшера скорой
На Алтае вынесли приговор водителю, избившему фельдшера скорой - РИА Новости, 06.02.2024
На Алтае вынесли приговор водителю, избившему фельдшера скорой
Водитель, избивший фельдшера за просьбу уступить дорогу, так как нужно было перенести пациентку к автомобилю скорой помощи, отделался условным сроком в... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:31
2024-02-06T16:39
происшествия
россия
яровое
алтайский край
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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Водитель, избивший фельдшера за просьбу уступить дорогу, так как нужно было перенести пациентку к автомобилю скорой помощи, отделался условным сроком в Алтайском крае, сообщило СУСК РФ по региону. "Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 25-летнему жителю города Яровое. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности)", - говорится в сообщении. Следствием и судом установлено, что прошлым летом в городе Яровое бригада скорой помощи работала по вызову и оказывала медицинскую помощь женщине, которой требовалась госпитализация. В момент перемещения пациентки к автомобилю "скорой" 25-летний мужчина заехал на машине во двор. "На замечание о необходимости пропустить карету скорой помощи молодой человек нанес удары фельдшеру по голове и в грудь, от чего тот упал на асфальт. Здоровью медика был причинен вред средней тяжести. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - отмечают в СУСК.
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происшествия, россия, яровое, алтайский край
Происшествия, Россия, Яровое, Алтайский край
На Алтае вынесли приговор водителю, избившему фельдшера скорой

На Алтае осудили водителя, избившего фельдшера скорой за просьбу уступить дорогу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БАРНАУЛ, 6 фев - РИА Новости. Водитель, избивший фельдшера за просьбу уступить дорогу, так как нужно было перенести пациентку к автомобилю скорой помощи, отделался условным сроком в Алтайском крае, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 25-летнему жителю города Яровое. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности)", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что прошлым летом в городе Яровое бригада скорой помощи работала по вызову и оказывала медицинскую помощь женщине, которой требовалась госпитализация. В момент перемещения пациентки к автомобилю "скорой" 25-летний мужчина заехал на машине во двор.
«
"На замечание о необходимости пропустить карету скорой помощи молодой человек нанес удары фельдшеру по голове и в грудь, от чего тот упал на асфальт. Здоровью медика был причинен вред средней тяжести. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, в связи с чем суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - отмечают в СУСК.
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