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В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на дороге - РИА Новости, 06.02.2024
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04:16 06.02.2024 (обновлено: 05:48 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/voditel-1925586906.html
В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на дороге
В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на дороге - РИА Новости, 06.02.2024
В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на дороге
Водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске, высадивший девятилетнюю девочку посреди дороги, уволен, заявил мэр областного центра Сергей Надсадин. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T04:16
2024-02-06T05:48
происшествия
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске, высадивший девятилетнюю девочку посреди дороги, уволен, заявил мэр областного центра Сергей Надсадин. "Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе", – написал градоначальник в Telegram-канале. Надсадин предупредил всех, кто работает в системе пассажирских перевозок, о недопустимости подобных ситуаций и обещал за такие вещи наказывать по всей строгости. Местные СМИ писали, что девочка ехала домой в пригороде Южно-Сахалинска и не заметила, что водитель изменил маршрут. Мужчина оставил маленькую пассажирку на заснеженной дороге, откуда позже ее забрала бабушка. СУСК по Сахалинской области в понедельник возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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южно-сахалинск
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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область
В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на дороге

В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего девочку посреди дороги

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкАвтомобили на проезжей части одной из улиц Южно-Сахалинска
Автомобили на проезжей части одной из улиц Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Автомобили на проезжей части одной из улиц Южно-Сахалинска. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске, высадивший девятилетнюю девочку посреди дороги, уволен, заявил мэр областного центра Сергей Надсадин.
«
"Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе", – написал градоначальник в Telegram-канале.
Надсадин предупредил всех, кто работает в системе пассажирских перевозок, о недопустимости подобных ситуаций и обещал за такие вещи наказывать по всей строгости.
Местные СМИ писали, что девочка ехала домой в пригороде Южно-Сахалинска и не заметила, что водитель изменил маршрут. Мужчина оставил маленькую пассажирку на заснеженной дороге, откуда позже ее забрала бабушка. СУСК по Сахалинской области в понедельник возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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