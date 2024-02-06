https://ria.ru/20240206/voditel-1925586906.html

В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на дороге

В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на дороге - РИА Новости, 06.02.2024

В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, высадившего ребенка на дороге

Водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске, высадивший девятилетнюю девочку посреди дороги, уволен, заявил мэр областного центра Сергей Надсадин. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T04:16

2024-02-06T04:16

2024-02-06T05:48

происшествия

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 фев – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Южно-Сахалинске, высадивший девятилетнюю девочку посреди дороги, уволен, заявил мэр областного центра Сергей Надсадин. "Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе", – написал градоначальник в Telegram-канале. Надсадин предупредил всех, кто работает в системе пассажирских перевозок, о недопустимости подобных ситуаций и обещал за такие вещи наказывать по всей строгости. Местные СМИ писали, что девочка ехала домой в пригороде Южно-Сахалинска и не заметила, что водитель изменил маршрут. Мужчина оставил маленькую пассажирку на заснеженной дороге, откуда позже ее забрала бабушка. СУСК по Сахалинской области в понедельник возбудило уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240122/petitsiya-1922714728.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область