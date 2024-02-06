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Владельцу собаки, покусавшей двоих детей в Калуге, грозит арест
Владельцу собаки, покусавшей двоих детей в Калуге, грозит арест - РИА Новости, 06.02.2024
Владельцу собаки, покусавшей двоих детей в Калуге, грозит арест
Жителя Калуги, чей пес выбежал из квартиры и набросился на двоих детей, будут судить, ему грозит до шести месяцев ареста, сообщают прокуратура Калужской области РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:28
2024-02-06T14:28
2024-02-06T14:28
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Жителя Калуги, чей пес выбежал из квартиры и набросился на двоих детей, будут судить, ему грозит до шести месяцев ареста, сообщают прокуратура Калужской области и СУСК по региону. "Прокуратурой города Калуги утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). За совершение преступления… предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры. По версии следствия, 34-летний мужчина оставил свою собаку породы американский стаффордширский терьер в квартире, не заперев дверь на ключ, в результате пес смог выбежать на улицу, где напал на девочку и мальчика 10 лет и искусал их. У одного из детей, уточняет следствие, кроме телесных повреждений установлено также посттравматическое стрессовое расстройство – это квалифицируется как тяжкий вред здоровью. В СУСК назвали поведение хозяина "преступной небрежностью".
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происшествия, жилье, калужская область, калуга, россия
Происшествия, Жилье, Калужская область, Калуга, Россия
Владельцу собаки, покусавшей двоих детей в Калуге, грозит арест
Владельцу собаки, покусавшей двоих детей в Калуге, грозит шесть месяцев ареста