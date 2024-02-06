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Отряд "Викинг" уничтожил на Донецком направлении установку РЭБ - РИА Новости, 06.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:11 06.02.2024 (обновлено: 08:39 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/viking-1925591228.html
Отряд "Викинг" уничтожил на Донецком направлении установку РЭБ
Отряд "Викинг" уничтожил на Донецком направлении установку РЭБ - РИА Новости, 06.02.2024
Отряд "Викинг" уничтожил на Донецком направлении установку РЭБ
Отряд специального назначения "Викинг" Южной группировки войск уничтожил на Донецком направлении установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T06:11
2024-02-06T08:39
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Отряд специального назначения "Викинг" Южной группировки войск уничтожил на Донецком направлении установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и около 12 украинских военных, сообщили РИА Новости в подразделении.Как следует из видео, имеющегося в распоряжении агентства, объекты выявили при воздушной разведке в населенном пункте, оккупированном противником. Затем бойцы решили нанести удар по цели. После серии попаданий на кадрах виден сильный взрыв с повторными вспышками и последующим интенсивным возгоранием, что свидетельствует о детонации хранящегося в здании боекомплекта. При дальнейшем наблюдении стало ясно, что противник покидает пораженный объект и пытается укрыться в соседних зданиях. Огнем 152-миллиметровых орудий объекты были поражены, потери враг потерял около 12 человек, сообщил представитель отряда. По данным Минобороны, потери украинских войск за сутки на Донецком направлении составили до 290 человек.
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Отряд "Викинг" Уничтожение отрядом "Викинг" установки радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов ВСУ
Отряд спецназначения "Викинг" Южной группировки войск уничтожил на Донецком направлении установку радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и около 12 украинских военных, сообщили РИА Новости в отряде
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донбасс, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, В мире
Отряд "Викинг" уничтожил на Донецком направлении установку РЭБ

Отряд "Викинг" уничтожил в ДНР установку РЭБ, склад боеприпасов и 12 солдат ВСУ

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Отряд специального назначения "Викинг" Южной группировки войск уничтожил на Донецком направлении установку радиоэлектронной борьбы (РЭБ), склад боеприпасов и около 12 украинских военных, сообщили РИА Новости в подразделении.
Как следует из видео, имеющегося в распоряжении агентства, объекты выявили при воздушной разведке в населенном пункте, оккупированном противником. Затем бойцы решили нанести удар по цели.
После серии попаданий на кадрах виден сильный взрыв с повторными вспышками и последующим интенсивным возгоранием, что свидетельствует о детонации хранящегося в здании боекомплекта.
При дальнейшем наблюдении стало ясно, что противник покидает пораженный объект и пытается укрыться в соседних зданиях. Огнем 152-миллиметровых орудий объекты были поражены, потери враг потерял около 12 человек, сообщил представитель отряда.
По данным Минобороны, потери украинских войск за сутки на Донецком направлении составили до 290 человек.
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