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Видео из Перми с избиением педагога оказалось уроком по сценическому бою - РИА Новости, 06.02.2024
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10:29 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/video-1925615285.html
Видео из Перми с избиением педагога оказалось уроком по сценическому бою
Видео из Перми с избиением педагога оказалось уроком по сценическому бою - РИА Новости, 06.02.2024
Видео из Перми с избиением педагога оказалось уроком по сценическому бою
Видео из учебного заведения в Перми, на котором студент бьет стулом преподавателя, оказалось фрагментом учебного занятия по сценическому бою, сообщили РИА... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:29
2024-02-06T10:29
происшествия
пермь
образование - общество
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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Видео из учебного заведения в Перми, на котором студент бьет стулом преподавателя, оказалось фрагментом учебного занятия по сценическому бою, сообщили РИА Новости в краевом колледже искусств и культуры. Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" было опубликовано видео, на котором, видимо, учащийся сначала кричит на мужчину, похожего на педагога, а потом с силой бьет его стулом. Пострадавший от удара отлетает в сторону. Уточнялось, что ролик снят в спортивном зале авиационного техникума в Перми. Краевое министерство образования начало проверку достоверности видео. При этом паблик "ЧП Пермь. Новости" свой пост удалил. "К авиационному техникуму видео никакого отношения не имеет. На видео – фрагмент занятия по дисциплине "Сценическое движение", на котором отрабатывался сценический бой. Взаимодействовали педагог и учащийся. Видно, как педагог дает пояснения студенту, бьет в ладоши, подавая знак к действию. Там присутствуют другие студенты, они наблюдают за "боем". По их реакции видно, что ничего экстраординарного не происходит. Никто не пострадал", - рассказали в колледже. Собеседница агентства уточнила, что в учебном заведении было собрано оперативное совещание, сейчас в ситуации с видео разбираются.
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РИА Новости
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происшествия, пермь, образование - общество
Происшествия, Пермь, Образование - Общество
Видео из Перми с избиением педагога оказалось уроком по сценическому бою

Видео из Перми, где студент бьет педагога, оказалось уроком по сценическому бою

CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped imageПермь
Пермь - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped image
Пермь. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Видео из учебного заведения в Перми, на котором студент бьет стулом преподавателя, оказалось фрагментом учебного занятия по сценическому бою, сообщили РИА Новости в краевом колледже искусств и культуры.
Ранее в Telegram-канале "ЧП Пермь. Новости" было опубликовано видео, на котором, видимо, учащийся сначала кричит на мужчину, похожего на педагога, а потом с силой бьет его стулом. Пострадавший от удара отлетает в сторону. Уточнялось, что ролик снят в спортивном зале авиационного техникума в Перми. Краевое министерство образования начало проверку достоверности видео. При этом паблик "ЧП Пермь. Новости" свой пост удалил.
"К авиационному техникуму видео никакого отношения не имеет. На видео – фрагмент занятия по дисциплине "Сценическое движение", на котором отрабатывался сценический бой. Взаимодействовали педагог и учащийся. Видно, как педагог дает пояснения студенту, бьет в ладоши, подавая знак к действию. Там присутствуют другие студенты, они наблюдают за "боем". По их реакции видно, что ничего экстраординарного не происходит. Никто не пострадал", - рассказали в колледже. Собеседница агентства уточнила, что в учебном заведении было собрано оперативное совещание, сейчас в ситуации с видео разбираются.
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