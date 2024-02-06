https://ria.ru/20240206/veter-1925631220.html

В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света

В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 06.02.2024

В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света

Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 32 метров в секунду, сообщил губернатор региона РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:30

2024-02-06T11:30

2024-02-06T11:39

астраханская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

игорь бабушкин

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925630856_0:0:1062:598_1920x0_80_0_0_459051197ef5282e4bd9dbc6a8be1761.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 32 метров в секунду, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."На Астраханскую область обрушился ураган. По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 32 м/сек. В 33 населенных пунктах региона из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. В результате обесточены дома более 30 тысяч астраханцев", - написал он в своем Telegram-канале.Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Энергетики приступили к устранению обрывов. При улучшении погодных условий завершение аварийно-восстановительных работ запланировано к полуночи.Ранее МЧС региона распространило штормовое предупреждение о сильном западном и северо-западном ветре, ожидающемся во вторник.

https://realty.ria.ru/20240206/veter-1925609634.html

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

астраханская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь бабушкин, жкх