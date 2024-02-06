Рейтинг@Mail.ru
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 06.02.2024 (обновлено: 11:39 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/veter-1925631220.html
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 06.02.2024
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света
Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 32 метров в секунду, сообщил губернатор региона РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:30
2024-02-06T11:39
астраханская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь бабушкин
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925630856_0:0:1062:598_1920x0_80_0_0_459051197ef5282e4bd9dbc6a8be1761.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 32 метров в секунду, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."На Астраханскую область обрушился ураган. По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 32 м/сек. В 33 населенных пунктах региона из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. В результате обесточены дома более 30 тысяч астраханцев", - написал он в своем Telegram-канале.Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Энергетики приступили к устранению обрывов. При улучшении погодных условий завершение аварийно-восстановительных работ запланировано к полуночи.Ранее МЧС региона распространило штормовое предупреждение о сильном западном и северо-западном ветре, ожидающемся во вторник.
https://realty.ria.ru/20240206/veter-1925609634.html
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925630856_203:0:1062:644_1920x0_80_0_0_99de8784b34c10cef496b4f1ea3d828e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь бабушкин, жкх
Астраханская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Игорь Бабушкин, ЖКХ
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света

В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света из-за ветра

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramПоследствия урагана в Астраханской области
Последствия урагана в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Последствия урагана в Астраханской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 32 метров в секунду, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«
"На Астраханскую область обрушился ураган. По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 32 м/сек. В 33 населенных пунктах региона из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. В результате обесточены дома более 30 тысяч астраханцев", - написал он в своем Telegram-канале.
Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Энергетики приступили к устранению обрывов. При улучшении погодных условий завершение аварийно-восстановительных работ запланировано к полуночи.
Ранее МЧС региона распространило штормовое предупреждение о сильном западном и северо-западном ветре, ожидающемся во вторник.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи МЧС - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Ветер в Краснодаре снес крыши двух зданий
09:56
 
Астраханская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Игорь БабушкинЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала