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В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 06.02.2024
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света
Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 32 метров в секунду, сообщил губернатор региона РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T11:30
2024-02-06T11:30
2024-02-06T11:39
астраханская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь бабушкин
жкх
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 фев - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Астраханской области остались без света из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 32 метров в секунду, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."На Астраханскую область обрушился ураган. По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 32 м/сек. В 33 населенных пунктах региона из-за непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии. В результате обесточены дома более 30 тысяч астраханцев", - написал он в своем Telegram-канале.Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Энергетики приступили к устранению обрывов. При улучшении погодных условий завершение аварийно-восстановительных работ запланировано к полуночи.Ранее МЧС региона распространило штормовое предупреждение о сильном западном и северо-западном ветре, ожидающемся во вторник.
https://realty.ria.ru/20240206/veter-1925609634.html
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астраханская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь бабушкин, жкх
Астраханская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Игорь Бабушкин, ЖКХ
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света
В Астраханской области более 30 тысяч жителей остались без света из-за ветра