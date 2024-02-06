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Вертолет, которым управлял экс-президент Чили, потерпел крушение, пишут СМИ
Вертолет, которым управлял экс-президент Чили, потерпел крушение, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024
Вертолет, которым управлял экс-президент Чили, потерпел крушение, пишут СМИ
Частный вертолет, за штурвалом которого находился бывший президент Чили Себастьян Пиньера, потерпел крушение на озере Ранко в регионе Лос-Риос, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T22:30
2024-02-06T22:30
2024-02-06T22:40
в мире
себастьян пиньера
чили
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МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Частный вертолет, за штурвалом которого находился бывший президент Чили Себастьян Пиньера, потерпел крушение на озере Ранко в регионе Лос-Риос, сообщила радиостанция Biobio."Бывший президент находился на борту вертолета вместе с членами семьи. После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности. Четвертый человек, бывший президент Пиньера, остался внутри поврежденного аппарата и пропал без вести", - говорится в материале на сайте радиостанции.Со ссылкой на собственные источники радиостанция сообщила, что крушение произошло в условиях дождя и плохой видимости - судно упало посреди озера на юге Чили через несколько минут после взлета.Официальные источники в Чили пока не подтверждают факт инцидента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, себастьян пиньера, чили
В мире, Себастьян Пиньера, Чили
Вертолет, которым управлял экс-президент Чили, потерпел крушение, пишут СМИ
Biobio: вертолет, которым управлял экс-президент Чили, упал в регионе Лос-Риос