https://ria.ru/20240206/vertolet-1925813900.html

Вертолет, которым управлял экс-президент Чили, потерпел крушение, пишут СМИ

Вертолет, которым управлял экс-президент Чили, потерпел крушение, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2024

Вертолет, которым управлял экс-президент Чили, потерпел крушение, пишут СМИ

Частный вертолет, за штурвалом которого находился бывший президент Чили Себастьян Пиньера, потерпел крушение на озере Ранко в регионе Лос-Риос, сообщила... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T22:30

2024-02-06T22:30

2024-02-06T22:40

в мире

себастьян пиньера

чили

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МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Частный вертолет, за штурвалом которого находился бывший президент Чили Себастьян Пиньера, потерпел крушение на озере Ранко в регионе Лос-Риос, сообщила радиостанция Biobio."Бывший президент находился на борту вертолета вместе с членами семьи. После падения судна троим людям удалось выбраться, отстегнув ремни безопасности. Четвертый человек, бывший президент Пиньера, остался внутри поврежденного аппарата и пропал без вести", - говорится в материале на сайте радиостанции.Со ссылкой на собственные источники радиостанция сообщила, что крушение произошло в условиях дождя и плохой видимости - судно упало посреди озера на юге Чили через несколько минут после взлета.Официальные источники в Чили пока не подтверждают факт инцидента.

чили

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, себастьян пиньера, чили