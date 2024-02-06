https://ria.ru/20240206/vertolet-1925579074.html

На границе Колумбии и Панамы разбился военный вертолет, сообщили СМИ

На границе Колумбии и Панамы разбился военный вертолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.02.2024

На границе Колумбии и Панамы разбился военный вертолет, сообщили СМИ

Вертолет Black Hawk колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии с семью солдатами на борту потерпел крушение в понедельник в департаменте Чоко на... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T01:08

2024-02-06T01:08

2024-02-06T01:08

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МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Вертолет Black Hawk колумбийской десантно-штурмовой авиационной дивизии с семью солдатами на борту потерпел крушение в понедельник в департаменте Чоко на границе с Панамой, погибли четыре человека и еще трое были госпитализированы, сообщила радиостанция Caracol. "По предварительным данным, погибли четверо военнослужащих, включая пилота, второго пилота и двух членов экипажа ... трое военнослужащих, которые получили ранения, переведены в медицинские центры", - говорится в сообщении на сайте радиостанции. Ранее пресс-служба колумбийской армии сообщила о поисковой операции в департаменте Чоко, где потерпел крушение вертолет десантно-штурмовой авиационной дивизии. Командующий Луис Оспина распорядился оказать помощь пострадавшим и поддержку семьям погибших.

https://ria.ru/20240131/f-16-1924484816.html

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