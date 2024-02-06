https://ria.ru/20240206/verkhnevolzhe-1925747612.html

Задачи духовно-нравственного воспитания определили в Верхневолжье

Задачи духовно-нравственного воспитания определили в Верхневолжье - РИА Новости, 06.02.2024

Задачи духовно-нравственного воспитания определили в Верхневолжье

Власти Тверской области подвели итоги 2023 года и определили задачи на 2024 год реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей; главной целью... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:46

2024-02-06T16:46

2024-02-06T16:46

тверская область

игорь руденя

воспитание детей

дети

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти Тверской области подвели итоги 2023 года и определили задачи на 2024 год реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей; главной целью следующих 12 месяцев станет воспитание духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, начиная со школьной скамьи, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня важно уделить особое внимание воспитательному процессу в школах. Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что воспитание – это ключевое звено всей образовательной системы, поскольку без этой составляющей образование становится лишь набором знаний. Принципиально важно, чтобы данная работа обеспечивала связь между поколениями, чтобы наше общество оставалось сплоченным и единым в защите Отечества, в труде", – отметил губернатор Игорь Руденя в ходе заседания областного правительства, его слова приводятся в сообщении. Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области была принята в 2018 году. Она объединяет более 200 мероприятий, которые реализуются по нескольким направлениям: воспитание традиционных семейных ценностей и укрепление института семьи, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, национального культурного кода, воспитание православной культуры, а также ранняя профориентация подрастающего поколения, говорится в сообщении. В частности, с 1 февраля в 54 школах и пяти колледжах региона началась апробация курса "Нравственные основы семейной жизни". С нового учебного года планируется ввести его во всех школах и колледжах региона. Также в течение всего года в регионе будут проходить семейный форум "Родные-любимые", региональный подростковый слет, фестивали и спортивные состязания с участием детей, родителей и другие события. Кроме того, на 2024 год запланированы встречи с участниками специальной военной операции, проведение учебных сборов, курсов по начальной военной подготовке, развитие юнармейского движения в регионе, формирование кадетских классов, вовлечение ребят в восстановление памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В этом году с 27 до 95 планируется увеличить количество школьных музеев, посвященных истории родного края, событиям и героям Великой Отечественной войны. Также дети смогут поучаствовать в проектах "Добрый мир. Православная культура для малышей", "Добротолюбие" и других событиях. Свои творческие способности ребята смогут реализовать через медиацентры, а также через проект "Школьные театры", которым в 2024 году планируется охватить более 11 тысяч человек. В апреле в Верхневолжье пройдет региональный фестиваль школьных театров, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Школьники также будут задействованы в мероприятиях, посвященных празднованию 950-летия первого летописного упоминания города Торопца. Особый акцент в стратегии сделан на раннюю профориентацию подрастающего поколения. Предусмотрено продолжение практики летних лагерей труда и отдыха, которыми в 2023 году было охвачено свыше 4 тысяч подростков. Ключевым мероприятием станет фестиваль "Билет в будущее", объединивший в прошлом году более 12 тысяч молодых людей Верхневолжья.

https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html

https://ria.ru/20240123/podderzhka-1923039843.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, воспитание детей, дети