https://ria.ru/20240206/vebrf-1925656216.html

ВЭБ.РФ инвестировал в экономику РФ в 2023 году более 1 трлн рублей

ВЭБ.РФ инвестировал в экономику РФ в 2023 году более 1 трлн рублей - РИА Новости, 06.02.2024

ВЭБ.РФ инвестировал в экономику РФ в 2023 году более 1 трлн рублей

Инвестиции государственной корпорации ВЭБ.РФ в экономику России в прошлом году превысили 1 триллион рублей, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:00

2024-02-06T13:00

2024-02-06T13:00

россия

николай цехомский

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Инвестиции государственной корпорации ВЭБ.РФ в экономику России в прошлом году превысили 1 триллион рублей, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский."Объем инвестиций, который предоставляет ВЭБ, тем более совместно с коммерческими банками, является рекордным за всю историю нашей организации. Наш наблюдательный совет ставит перед нами амбициозные цели, и мы их достигаем", - сказал первый зампред ВЭБ.РФ в интервью газете "Ведомости".По его словам, прошлый год был непростым, но в госкорпорации удовлетворены достигнутыми результатами — в общей сложности инвестировали в экономику более 1 триллиона рублей, из них 477 миллиардов рублей в виде кредитов и более 550 миллиардов в качестве банковских гарантий."Последние несколько лет, помимо таких наших основных направлений, как высокие переделы в промышленности и развитие инфраструктуры, мы фокусируемся на городской экономике. <…> Это область, в которой есть большой неудовлетворенный спрос на внебюджетное финансирование. Направление городской экономики нам представляется очень интересным, потому что, когда ты что-то делаешь для горожан, для людей, ты имеешь возможность с помощью финансовых инструментов повлиять на качество жизни рядовой семьи, и этот эффект достигается достаточно быстро. Сегодня в этом направлении совместно с партнерами ВЭБ реализует 135 проектов стоимостью более 1,8 триллиона рублей (участие ВЭБа — порядка 720 миллиардов рублей)", - пояснил Цехомский.Он добавил, что весь портфель проектов ВЭБ.РФ оценивается приблизительно в 3 триллиона рублей, из них кредитный — около 2 триллионов, а гарантийный — более 1 триллиона рублей, это порядка 450 проектов."Кроме того, еще примерно 150 проектов общей стоимостью 13 триллионов рублей находятся в пайплайне. По нашим оценкам, ВЭБ мог бы проинвестировать в них около 3 триллионов рублей", - поделился планами Цехомский.

https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925618749.html

https://ria.ru/20240201/vebrf-1924668596.html

россия

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Артем Смирнов

россия, николай цехомский, вэб.рф (вэб)