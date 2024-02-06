https://ria.ru/20240206/vebrf-1925655816.html
ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок
ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок - РИА Новости, 06.02.2024
ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок
Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет диалог с правительством России и партнерами о работе механизма "Фабрики проектного финансирования" в период высоких ставок, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:00
2024-02-06T13:00
2024-02-06T14:20
россия
вэб.рф (вэб)
николай цехомский
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет диалог с правительством России и партнерами о работе механизма "Фабрики проектного финансирования" в период высоких ставок, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. "Мы ведем диалог с правительством РФ, Минфином, Минэкономразвития и с инициаторами проектов, обсуждая, как должна работать Фабрика в период высоких ставок, когда она действительно перестает быть инструментом страхования и фактически становится инструментом субсидирования. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, то есть государство по формуле Фабрики должно компенсировать банкам 9%, а это уже большие деньги для бюджета. Процент субсидии зависит от инфляционного таргетирования — в настоящее время цель по-прежнему 4%", - сказал первый зампред ВЭБ.РФ в интервью газете "Ведомости". Он добавил, что существует идея надбавки к КЭП Фабрики. "Это уменьшит объем субсидий, но, возможно, уменьшит и интерес к продукту. В любом случае видоизменение механизма Фабрики – это сложный шаг, потому что такие решения открывают ящик Пандоры, причем как в одну, так и в другую сторону. Социальные проекты не могут выдержать даже высокую субсидированную ставку в 13%. Если мы говорим, например, о строительстве аэропорта, то повышение стоимости займа приведет к удорожанию тарифа для клиента. А какой-то другой проект, в частности, добыча полезных ископаемых и экспорт могут выдержать более высокие ставки — 14-15%", - пояснил Цехомский. Как уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ, в настоящее время в рамках механизма Фабрики реализуется 28 проектов общей стоимостью около 2 трлн рублей. На рассмотрении находится 47 проектов стоимостью, превышающей 11 триллионов рублей.
https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925618749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вэб.рф (вэб), николай цехомский, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Николай Цехомский, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет диалог с правительством России и партнерами о работе механизма "Фабрики проектного финансирования" в период высоких ставок, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
"Мы ведем диалог с правительством РФ, Минфином, Минэкономразвития и с инициаторами проектов, обсуждая, как должна работать Фабрика в период высоких ставок, когда она действительно перестает быть инструментом страхования и фактически становится инструментом субсидирования. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, то есть государство по формуле Фабрики должно компенсировать банкам 9%, а это уже большие деньги для бюджета. Процент субсидии зависит от инфляционного таргетирования — в настоящее время цель по-прежнему 4%", - сказал первый зампред ВЭБ.РФ в интервью газете "Ведомости".
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Он добавил, что существует идея надбавки к КЭП Фабрики.
"Это уменьшит объем субсидий, но, возможно, уменьшит и интерес к продукту. В любом случае видоизменение механизма Фабрики – это сложный шаг, потому что такие решения открывают ящик Пандоры, причем как в одну, так и в другую сторону. Социальные проекты не могут выдержать даже высокую субсидированную ставку в 13%. Если мы говорим, например, о строительстве аэропорта, то повышение стоимости займа приведет к удорожанию тарифа для клиента. А какой-то другой проект, в частности, добыча полезных ископаемых и экспорт могут выдержать более высокие ставки — 14-15%", - пояснил Цехомский.
Как уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ
, в настоящее время в рамках механизма Фабрики реализуется 28 проектов общей стоимостью около 2 трлн рублей. На рассмотрении находится 47 проектов стоимостью, превышающей 11 триллионов рублей.