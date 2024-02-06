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ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок - РИА Новости, 06.02.2024
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13:00 06.02.2024 (обновлено: 14:20 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/vebrf-1925655816.html
ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок
ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок - РИА Новости, 06.02.2024
ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок
Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет диалог с правительством России и партнерами о работе механизма "Фабрики проектного финансирования" в период высоких ставок, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:00
2024-02-06T14:20
россия
вэб.рф (вэб)
николай цехомский
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет диалог с правительством России и партнерами о работе механизма "Фабрики проектного финансирования" в период высоких ставок, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. "Мы ведем диалог с правительством РФ, Минфином, Минэкономразвития и с инициаторами проектов, обсуждая, как должна работать Фабрика в период высоких ставок, когда она действительно перестает быть инструментом страхования и фактически становится инструментом субсидирования. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, то есть государство по формуле Фабрики должно компенсировать банкам 9%, а это уже большие деньги для бюджета. Процент субсидии зависит от инфляционного таргетирования — в настоящее время цель по-прежнему 4%", - сказал первый зампред ВЭБ.РФ в интервью газете "Ведомости". Он добавил, что существует идея надбавки к КЭП Фабрики. "Это уменьшит объем субсидий, но, возможно, уменьшит и интерес к продукту. В любом случае видоизменение механизма Фабрики – это сложный шаг, потому что такие решения открывают ящик Пандоры, причем как в одну, так и в другую сторону. Социальные проекты не могут выдержать даже высокую субсидированную ставку в 13%. Если мы говорим, например, о строительстве аэропорта, то повышение стоимости займа приведет к удорожанию тарифа для клиента. А какой-то другой проект, в частности, добыча полезных ископаемых и экспорт могут выдержать более высокие ставки — 14-15%", - пояснил Цехомский. Как уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ, в настоящее время в рамках механизма Фабрики реализуется 28 проектов общей стоимостью около 2 трлн рублей. На рассмотрении находится 47 проектов стоимостью, превышающей 11 триллионов рублей.
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россия, вэб.рф (вэб), николай цехомский, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Николай Цехомский, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок

© Фото : Пресс-службы ВЭБ.РФПервый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский
Первый заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Пресс-службы ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет диалог с правительством России и партнерами о работе механизма "Фабрики проектного финансирования" в период высоких ставок, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.
"Мы ведем диалог с правительством РФ, Минфином, Минэкономразвития и с инициаторами проектов, обсуждая, как должна работать Фабрика в период высоких ставок, когда она действительно перестает быть инструментом страхования и фактически становится инструментом субсидирования. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, то есть государство по формуле Фабрики должно компенсировать банкам 9%, а это уже большие деньги для бюджета. Процент субсидии зависит от инфляционного таргетирования — в настоящее время цель по-прежнему 4%", - сказал первый зампред ВЭБ.РФ в интервью газете "Ведомости".
ВЭБ.РФ
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Он добавил, что существует идея надбавки к КЭП Фабрики.
"Это уменьшит объем субсидий, но, возможно, уменьшит и интерес к продукту. В любом случае видоизменение механизма Фабрики – это сложный шаг, потому что такие решения открывают ящик Пандоры, причем как в одну, так и в другую сторону. Социальные проекты не могут выдержать даже высокую субсидированную ставку в 13%. Если мы говорим, например, о строительстве аэропорта, то повышение стоимости займа приведет к удорожанию тарифа для клиента. А какой-то другой проект, в частности, добыча полезных ископаемых и экспорт могут выдержать более высокие ставки — 14-15%", - пояснил Цехомский.
Как уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ, в настоящее время в рамках механизма Фабрики реализуется 28 проектов общей стоимостью около 2 трлн рублей. На рассмотрении находится 47 проектов стоимостью, превышающей 11 триллионов рублей.
 
РоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)Николай ЦехомскийМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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