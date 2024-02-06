https://ria.ru/20240206/vebrf-1925655816.html

ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок

ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок - РИА Новости, 06.02.2024

ВЭБ.РФ ведет диалог о работе механизма Фабрики в период высоких ставок

Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет диалог с правительством России и партнерами о работе механизма "Фабрики проектного финансирования" в период высоких ставок, сообщил... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:00

2024-02-06T13:00

2024-02-06T14:20

россия

вэб.рф (вэб)

николай цехомский

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ ведет диалог с правительством России и партнерами о работе механизма "Фабрики проектного финансирования" в период высоких ставок, сообщил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. "Мы ведем диалог с правительством РФ, Минфином, Минэкономразвития и с инициаторами проектов, обсуждая, как должна работать Фабрика в период высоких ставок, когда она действительно перестает быть инструментом страхования и фактически становится инструментом субсидирования. Сейчас ключевая ставка составляет 16%, то есть государство по формуле Фабрики должно компенсировать банкам 9%, а это уже большие деньги для бюджета. Процент субсидии зависит от инфляционного таргетирования — в настоящее время цель по-прежнему 4%", - сказал первый зампред ВЭБ.РФ в интервью газете "Ведомости". Он добавил, что существует идея надбавки к КЭП Фабрики. "Это уменьшит объем субсидий, но, возможно, уменьшит и интерес к продукту. В любом случае видоизменение механизма Фабрики – это сложный шаг, потому что такие решения открывают ящик Пандоры, причем как в одну, так и в другую сторону. Социальные проекты не могут выдержать даже высокую субсидированную ставку в 13%. Если мы говорим, например, о строительстве аэропорта, то повышение стоимости займа приведет к удорожанию тарифа для клиента. А какой-то другой проект, в частности, добыча полезных ископаемых и экспорт могут выдержать более высокие ставки — 14-15%", - пояснил Цехомский. Как уточнили в пресс-службе ВЭБ.РФ, в настоящее время в рамках механизма Фабрики реализуется 28 проектов общей стоимостью около 2 трлн рублей. На рассмотрении находится 47 проектов стоимостью, превышающей 11 триллионов рублей.

https://ria.ru/20240206/podderzhka-1925618749.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вэб.рф (вэб), николай цехомский, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)