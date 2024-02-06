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Лимит на ввоз иностранной валюты предложили увеличить до 30 тысяч долларов - РИА Новости, 06.02.2024
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Туризм
 
17:28 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/valyuta-1925758026.html
Лимит на ввоз иностранной валюты предложили увеличить до 30 тысяч долларов
Лимит на ввоз иностранной валюты предложили увеличить до 30 тысяч долларов - РИА Новости, 06.02.2024
Лимит на ввоз иностранной валюты предложили увеличить до 30 тысяч долларов
Недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты стоит увеличить с нынешних 10 тысяч до 30 тысяч долларов, так как карты зарубежных банков не работают... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:28
2024-02-06T17:28
туризм
никита кондратьев
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты стоит увеличить с нынешних 10 тысяч до 30 тысяч долларов, так как карты зарубежных банков не работают в РФ, и зарубежные путешественники сталкиваются со сложностями при оплате услуг и товаров, заявили представители отрасли на пресс-конференции. "Пока, к сожалению, (в России – ред.) нет доступных инструментов для оплаты картами, выпущенными зарубежными банками. Поэтому либо как временно, либо в принципе надо повысить лимит с эквивалента 10 тысяч долларов до 30 тысяч. Потому что приезжают туристы с достаточно большой покупательской способностью, в том числе из стран Ближнего Востока, где сумма 10 тысяч – достаточно небольшая", – рассказал участник рабочий группы РСТ по въездному туризму Александр Мусихин.При этом президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский отметил, что этот вопрос уже ранее поднимался РСТ и сейчас внесен в резолюцию, реализацией которой займется комитет по въездному туризму союза. "Но, скорее всего, мы экспертно это понимаем, что рассчитывать на нее не стоит, и надо скорее развивать альтернативные способы платежей", – пояснил он. Власти РФ летом приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. В субботу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что банки России уже начали формировать финансовый продукт для иностранцев и делают пилотные запуски "карты туриста".Годом ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказывал РИА Новости, что ассоциация предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз – до 100 тысяч долларов.
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никита кондратьев, новости - туризм, туризм, банки
Туризм, Никита Кондратьев, Новости - Туризм, Туризм, Банки
Лимит на ввоз иностранной валюты предложили увеличить до 30 тысяч долларов

Туротрасль предлагает увеличить недекларируемый ввоз валюты до 30 тысяч долларов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты стоит увеличить с нынешних 10 тысяч до 30 тысяч долларов, так как карты зарубежных банков не работают в РФ, и зарубежные путешественники сталкиваются со сложностями при оплате услуг и товаров, заявили представители отрасли на пресс-конференции.
"Пока, к сожалению, (в России – ред.) нет доступных инструментов для оплаты картами, выпущенными зарубежными банками. Поэтому либо как временно, либо в принципе надо повысить лимит с эквивалента 10 тысяч долларов до 30 тысяч. Потому что приезжают туристы с достаточно большой покупательской способностью, в том числе из стран Ближнего Востока, где сумма 10 тысяч – достаточно небольшая", – рассказал участник рабочий группы РСТ по въездному туризму Александр Мусихин.
При этом президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский отметил, что этот вопрос уже ранее поднимался РСТ и сейчас внесен в резолюцию, реализацией которой займется комитет по въездному туризму союза. "Но, скорее всего, мы экспертно это понимаем, что рассчитывать на нее не стоит, и надо скорее развивать альтернативные способы платежей", – пояснил он.
Власти РФ летом приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях.
В субботу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что банки России уже начали формировать финансовый продукт для иностранцев и делают пилотные запуски "карты туриста".
Годом ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказывал РИА Новости, что ассоциация предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз – до 100 тысяч долларов.
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