https://ria.ru/20240206/valyuta-1925758026.html

Лимит на ввоз иностранной валюты предложили увеличить до 30 тысяч долларов

Лимит на ввоз иностранной валюты предложили увеличить до 30 тысяч долларов - РИА Новости, 06.02.2024

Лимит на ввоз иностранной валюты предложили увеличить до 30 тысяч долларов

Недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты стоит увеличить с нынешних 10 тысяч до 30 тысяч долларов, так как карты зарубежных банков не работают... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:28

2024-02-06T17:28

2024-02-06T17:28

туризм

никита кондратьев

новости - туризм

туризм

банки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d843d40923645ef7c411b30605cba12.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты стоит увеличить с нынешних 10 тысяч до 30 тысяч долларов, так как карты зарубежных банков не работают в РФ, и зарубежные путешественники сталкиваются со сложностями при оплате услуг и товаров, заявили представители отрасли на пресс-конференции. "Пока, к сожалению, (в России – ред.) нет доступных инструментов для оплаты картами, выпущенными зарубежными банками. Поэтому либо как временно, либо в принципе надо повысить лимит с эквивалента 10 тысяч долларов до 30 тысяч. Потому что приезжают туристы с достаточно большой покупательской способностью, в том числе из стран Ближнего Востока, где сумма 10 тысяч – достаточно небольшая", – рассказал участник рабочий группы РСТ по въездному туризму Александр Мусихин.При этом президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский отметил, что этот вопрос уже ранее поднимался РСТ и сейчас внесен в резолюцию, реализацией которой займется комитет по въездному туризму союза. "Но, скорее всего, мы экспертно это понимаем, что рассчитывать на нее не стоит, и надо скорее развивать альтернативные способы платежей", – пояснил он. Власти РФ летом приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. Осенью был утвержден список из 25 стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. В субботу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщал, что банки России уже начали формировать финансовый продукт для иностранцев и делают пилотные запуски "карты туриста".Годом ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков рассказывал РИА Новости, что ассоциация предлагает повысить недекларируемый лимит на ввоз в Россию иностранной валюты в 10 раз – до 100 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240206/turtsiya-1925740518.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никита кондратьев, новости - туризм, туризм, банки