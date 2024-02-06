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В ГД предложили школам обсудить переживания детей из-за валентинок - РИА Новости, 06.02.2024
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15:38 06.02.2024 (обновлено: 15:39 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/valentinki-1925719251.html
В ГД предложили школам обсудить переживания детей из-за валентинок
В ГД предложили школам обсудить переживания детей из-за валентинок - РИА Новости, 06.02.2024
В ГД предложили школам обсудить переживания детей из-за валентинок
Переживания школьников по поводу неподаренных валентинок можно обсудить на классном часу в школе, однако праздник отменить нельзя, сказала член комитета ГД по... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:38
2024-02-06T15:39
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Переживания школьников по поводу неподаренных валентинок можно обсудить на классном часу в школе, однако праздник отменить нельзя, сказала член комитета ГД по просвещения Анна Скрозникова ("Новые люди") РИА Новости. "Мы не можем запретить праздновать День святого Валентина и не реагировать на то, что в последнее время во многих школах, колледжах и вузах 14 февраля размещают в коридорах специальные ящики для посланий в День всех влюбленных. Девочки и ребята рассчитывают на то, что "валентинка" достанется каждому из них, поэтому и расстраиваются, когда она им не достается. Можно &lt;…&gt; на одном из классных часов сделать тему взаимоотношений поводом для обсуждения", - рассказала она. Депутат ГД добавила, что детям важно объяснить, что "никто не обязан нравиться абсолютно всем". Она отметила, что учителям нельзя игнорировать переживания детей. "В этой ситуации родители должны стать самыми главными помощниками, важно, чтобы они понимали своего ребенка и помогали ему победить неуверенность в своей привлекательности. Дети в большей степени страдают не из-за отсутствия "валентинки", а от своих комплексов", - заключила Скрозникова.
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили школам обсудить переживания детей из-за валентинок

В ГД предложили на классном часу обсудить переживания детей из-за валентинок

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Переживания школьников по поводу неподаренных валентинок можно обсудить на классном часу в школе, однако праздник отменить нельзя, сказала член комитета ГД по просвещения Анна Скрозникова ("Новые люди") РИА Новости.
«
"Мы не можем запретить праздновать День святого Валентина и не реагировать на то, что в последнее время во многих школах, колледжах и вузах 14 февраля размещают в коридорах специальные ящики для посланий в День всех влюбленных. Девочки и ребята рассчитывают на то, что "валентинка" достанется каждому из них, поэтому и расстраиваются, когда она им не достается. Можно <…> на одном из классных часов сделать тему взаимоотношений поводом для обсуждения", - рассказала она.
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Депутат ГД добавила, что детям важно объяснить, что "никто не обязан нравиться абсолютно всем". Она отметила, что учителям нельзя игнорировать переживания детей.
"В этой ситуации родители должны стать самыми главными помощниками, важно, чтобы они понимали своего ребенка и помогали ему победить неуверенность в своей привлекательности. Дети в большей степени страдают не из-за отсутствия "валентинки", а от своих комплексов", - заключила Скрозникова.
 
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