https://ria.ru/20240206/ulitskaya-1925679406.html

"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой

"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой - РИА Новости, 06.02.2024

"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой

"Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:52

2024-02-06T13:52

2024-02-06T13:52

культура

новости культуры

людмила улицкая

москва

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. "Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "У нас отменены спектакли "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта", - сказал представитель пресс-службы. Людмила Улицкая – писательница и переводчица, первая женщина-лауреат премии "Русский букер" и лауреат премии "Большая книга". В 2024 году издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице из-за ее заявлений об отчислениях Украине.

https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924719591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, людмила улицкая, москва