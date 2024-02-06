https://ria.ru/20240206/ulitskaya-1925679406.html
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой - РИА Новости, 06.02.2024
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой
"Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:52
2024-02-06T13:52
2024-02-06T13:52
культура
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. "Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "У нас отменены спектакли "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта", - сказал представитель пресс-службы. Людмила Улицкая – писательница и переводчица, первая женщина-лауреат премии "Русский букер" и лауреат премии "Большая книга". В 2024 году издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице из-за ее заявлений об отчислениях Украине.
https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924719591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, людмила улицкая, москва
Культура, Новости культуры, Людмила Улицкая, Москва
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой
Московский театр "Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой