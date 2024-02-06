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"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой - РИА Новости, 06.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:52 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ulitskaya-1925679406.html
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой - РИА Новости, 06.02.2024
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой
"Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:52
2024-02-06T13:52
культура
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. "Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "У нас отменены спектакли "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта", - сказал представитель пресс-службы. Людмила Улицкая – писательница и переводчица, первая женщина-лауреат премии "Русский букер" и лауреат премии "Большая книга". В 2024 году издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице из-за ее заявлений об отчислениях Украине.
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новости культуры, людмила улицкая, москва
Культура, Новости культуры, Людмила Улицкая, Москва
"Современник" отменил спектакли по пьесе Улицкой

Московский театр "Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПисательница Людмила Улицкая
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Писательница Людмила Улицкая. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. "Современник" отменил спектакли по пьесе Людмилы Улицкой, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"У нас отменены спектакли "Потанцуем…" по пьесе Людмилы Улицкой, запланированные на 18 февраля и 23 марта", - сказал представитель пресс-службы.
Людмила Улицкая – писательница и переводчица, первая женщина-лауреат премии "Русский букер" и лауреат премии "Большая книга". В 2024 году издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице из-за ее заявлений об отчислениях Украине.
Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Улицкая дала повод к применению нового закона о конфискации имущества
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