https://ria.ru/20240206/ukraina-1925804548.html

"Все хуже, чем вы думаете". На Западе сделали шокирующее заявление о России

"Все хуже, чем вы думаете". На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 06.02.2024

"Все хуже, чем вы думаете". На Западе сделали шокирующее заявление о России

Российская армия успешно продвигается в зоне специальной военной операции, что создает политический кризис в Киеве и может обрушить украинский фронт, заявил... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T21:04

2024-02-06T21:04

2024-02-06T21:07

политика

киев

украина

россия

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская армия успешно продвигается в зоне специальной военной операции, что создает политический кризис в Киеве и может обрушить украинский фронт, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Для Украины сложилась гораздо более опасная ситуация, чем в 2022 году. <…> У россиян сейчас на Украине 600 тысяч военных, которые оснащены, обучены и получили опыт. Между русскими и украинцами нет никаких переговоров, чтобы урегулировать проблему", — отметил эксперт.По мнению Меркуриса, политический кризис в Киеве, который может привести к отставке главкома Валерия Залужного и высшего военного командования, обусловлен неудачами ВСУ. Нестабильность в украинской столице, в свою очередь, резко ухудшит положение киевских силовиков на передовой, спрогнозировал аналитик.Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925762906.html

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политика, киев, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины