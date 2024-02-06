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"Все хуже, чем вы думаете". На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 06.02.2024
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21:04 06.02.2024 (обновлено: 21:07 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925804548.html
"Все хуже, чем вы думаете". На Западе сделали шокирующее заявление о России
"Все хуже, чем вы думаете". На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 06.02.2024
"Все хуже, чем вы думаете". На Западе сделали шокирующее заявление о России
Российская армия успешно продвигается в зоне специальной военной операции, что создает политический кризис в Киеве и может обрушить украинский фронт, заявил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T21:04
2024-02-06T21:07
политика
киев
украина
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская армия успешно продвигается в зоне специальной военной операции, что создает политический кризис в Киеве и может обрушить украинский фронт, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Для Украины сложилась гораздо более опасная ситуация, чем в 2022 году. &lt;…&gt; У россиян сейчас на Украине 600 тысяч военных, которые оснащены, обучены и получили опыт. Между русскими и украинцами нет никаких переговоров, чтобы урегулировать проблему", — отметил эксперт.По мнению Меркуриса, политический кризис в Киеве, который может привести к отставке главкома Валерия Залужного и высшего военного командования, обусловлен неудачами ВСУ. Нестабильность в украинской столице, в свою очередь, резко ухудшит положение киевских силовиков на передовой, спрогнозировал аналитик.Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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политика, киев, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины
Политика, Киев, Украина, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Все хуже, чем вы думаете". На Западе сделали шокирующее заявление о России

Эксперт Меркурис: Киев находится в ситуации, которая хуже, чем в начале СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская армия успешно продвигается в зоне специальной военной операции, что создает политический кризис в Киеве и может обрушить украинский фронт, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"Для Украины сложилась гораздо более опасная ситуация, чем в 2022 году. <…> У россиян сейчас на Украине 600 тысяч военных, которые оснащены, обучены и получили опыт. Между русскими и украинцами нет никаких переговоров, чтобы урегулировать проблему", — отметил эксперт.
По мнению Меркуриса, политический кризис в Киеве, который может привести к отставке главкома Валерия Залужного и высшего военного командования, обусловлен неудачами ВСУ. Нестабильность в украинской столице, в свою очередь, резко ухудшит положение киевских силовиков на передовой, спрогнозировал аналитик.
Ранее в понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
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ПолитикаКиевУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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