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Кирби рассказал, с чем сталкиваются ВС Украины в отсутствие помощи от США - РИА Новости, 06.02.2024
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20:46 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925803137.html
Кирби рассказал, с чем сталкиваются ВС Украины в отсутствие помощи от США
Кирби рассказал, с чем сталкиваются ВС Украины в отсутствие помощи от США - РИА Новости, 06.02.2024
Кирби рассказал, с чем сталкиваются ВС Украины в отсутствие помощи от США
Отсутствие новой оборонной помощи от США ставит украинских военных перед необходимостью "принимать трудные решения", заявил представитель Белого дома Джон... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:46
2024-02-06T20:46
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россия
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Отсутствие новой оборонной помощи от США ставит украинских военных перед необходимостью "принимать трудные решения", заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Не вдаваясь глубоко в подробности об их действиях, мы знаем наверняка, что некоторые командиры на поле боя вынуждены принимать трудные решения о том, сколько боеприпасов они могут использовать в этот день, а сколько они должны придержать. Они принимают решения о маневрах, исходя из своей способности продолжать поддержку своих военных в полевых условиях дальше, им трудно", - сказал Кирби журналистам в ответ на многочисленные вопросы в связи с задержкой конгрессом запрошенной администрацией помощи Киеву. Он отказался прогнозировать возможное развитие ситуации в случае продолжения паузы в поставках оборонной помощи, но подчеркнул, что "американская и любая другая поддержка является критически важной и жизненно необходимой". "Мы продолжим работать над тем, чтобы предоставить ее", - сказал представитель Белого дома. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925802195.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, джон кирби, нато, дмитрий песков
Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Джон Кирби, НАТО, Дмитрий Песков
Кирби рассказал, с чем сталкиваются ВС Украины в отсутствие помощи от США

Кирби: ВС Украины сталкиваются с трудными решениями в отсутствие помощи от США

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Отсутствие новой оборонной помощи от США ставит украинских военных перед необходимостью "принимать трудные решения", заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Не вдаваясь глубоко в подробности об их действиях, мы знаем наверняка, что некоторые командиры на поле боя вынуждены принимать трудные решения о том, сколько боеприпасов они могут использовать в этот день, а сколько они должны придержать. Они принимают решения о маневрах, исходя из своей способности продолжать поддержку своих военных в полевых условиях дальше, им трудно", - сказал Кирби журналистам в ответ на многочисленные вопросы в связи с задержкой конгрессом запрошенной администрацией помощи Киеву.
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Он отказался прогнозировать возможное развитие ситуации в случае продолжения паузы в поставках оборонной помощи, но подчеркнул, что "американская и любая другая поддержка является критически важной и жизненно необходимой".
«
"Мы продолжим работать над тем, чтобы предоставить ее", - сказал представитель Белого дома.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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