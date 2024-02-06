В США рассказали, на что придется пойти Украине без помощи Вашингтона
NYT: Украине без помощи США придется пойти на решение, с которым она не согласна
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Украине без новой помощи от США, вероятно, придется принять условия мирного урегулирования, в которые входит признание новых регионов РФ российскими и нейтральный статус Украины, несмотря на заявления из Киева о несогласии с такой договоренностью, пишет газета New York Times.
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"Владимир Путин может принять мирное соглашение, которое подразумевает передачу ему территории, которую он сейчас занимает, и заставляет Украину оставаться нейтральной, что замедляет интеграцию с Европой. Украинцы называют такую сделку капитуляцией. Но без дополнительной американской помощи, они могут быть вынуждены ее принять", - говорится в сообщении газеты.
New York Times считает маловероятным, что Киев сможет захватить желаемые территории, а также добавляет, что ситуация для Украины сейчас "мрачная".
Газета полагает, что помощь от Вашингтона Киеву может повлиять на условия для Украины в урегулировании конфликта.
Ранее контролируемая республиканцами палата представителей подготовила законопроект, предусматривающий выделение запрошенной администрацией помощи на поддержку Израиля, который не включает поддержку Украины и другие статьи, содержавшиеся в бюджетном запросе Байдена на 106 миллиардов долларов, который забуксовал в конгрессе.
О подготовке нового законопроекта о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов без новой помощи Украине спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон сообщил в письме конгрессменам в субботу. Ожидается, что голосование по нему может пройти в ближайшие дни.
В понедельник административно-бюджетное управление Белого дома заявило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину, если его одобрит конгресс. Одновременно в сенате демократы предлагают объединить выделение ассигнований на охрану границ, помощь Украине и Израилю, всего - 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов. Этот законопроект критикуют республиканцы, но поддерживает администрация.
Спикер палаты представителей ранее заявил, что такая инициатива обречена на провал.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.