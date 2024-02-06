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Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста - РИА Новости, 06.02.2024
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16:31 06.02.2024 (обновлено: 16:33 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925743370.html
Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста
Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста - РИА Новости, 06.02.2024
Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста
Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM предложил странам Евросоюза сообща депортировать... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T16:31
2024-02-06T16:33
в мире
украина
польша
варшава
владимир зеленский
вальдемар скшипчак
евросоюз
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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM предложил странам Евросоюза сообща депортировать граждан Украины призывного возраста. "Нужно обратить внимание на граждан Украины, которые находятся в эмиграции, чтобы решить эту проблему", - заявил Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM во время обсуждения нехватки мобилизационных ресурсов на Украине. "Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию", - пояснил генерал. По данным ООН, Украину с начала российской специальной военной операции покинули около 6,5 миллиона человек (включая женщин и детей). На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
https://ria.ru/20240126/povistka-1923716513.html
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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, евросоюз, оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Вальдемар Скшипчак, Евросоюз, ООН, Вооруженные силы Украины
Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста

Польский генерал предложил странам ЕС выслать украинцев призывного возраста

© @DmytroBorodovoi XОчередь из украинцев в Варшаве
Очередь из украинцев в Варшаве
© @DmytroBorodovoi X
Очередь из украинцев в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM предложил странам Евросоюза сообща депортировать граждан Украины призывного возраста.
"Нужно обратить внимание на граждан Украины, которые находятся в эмиграции, чтобы решить эту проблему", - заявил Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM во время обсуждения нехватки мобилизационных ресурсов на Украине.
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"Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию", - пояснил генерал.
По данным ООН, Украину с начала российской специальной военной операции покинули около 6,5 миллиона человек (включая женщин и детей).
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
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