https://ria.ru/20240206/ukraina-1925743370.html

Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста

Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста - РИА Новости, 06.02.2024

Польский генерал предложил выслать из ЕС украинцев призывного возраста

Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM предложил странам Евросоюза сообща депортировать... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:31

2024-02-06T16:31

2024-02-06T16:33

в мире

украина

польша

варшава

владимир зеленский

вальдемар скшипчак

евросоюз

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918600956_0:112:1201:787_1920x0_80_0_0_99f3dc4148015e868ea06cd7794d03cd.jpg

ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM предложил странам Евросоюза сообща депортировать граждан Украины призывного возраста. "Нужно обратить внимание на граждан Украины, которые находятся в эмиграции, чтобы решить эту проблему", - заявил Скшипчак в эфире радиостанции TOK FM во время обсуждения нехватки мобилизационных ресурсов на Украине. "Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию", - пояснил генерал. По данным ООН, Украину с начала российской специальной военной операции покинули около 6,5 миллиона человек (включая женщин и детей). На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.

https://ria.ru/20240126/povistka-1923716513.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912589415.html

украина

польша

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, евросоюз, оон, вооруженные силы украины