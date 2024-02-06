https://ria.ru/20240206/ukraina-1925741852.html

Украинский военкомат призвал уехавших школьников вернуться и встать на учет

Украинский военкомат призвал уехавших школьников вернуться и встать на учет - РИА Новости, 06.02.2024

Украинский военкомат призвал уехавших школьников вернуться и встать на учет

Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться в страну для постановки на воинский учет, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:26

2024-02-06T16:26

2024-02-06T17:26

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Уехавшие за границу украинские школьники должны вернуться в страну для постановки на воинский учет, заявил представитель полтавского военкомата Роман Истомин в эфире местного телеканала "ИРТ Полтава"."Мы не оповещаем этих юношей повестками, не оповещаем по адресам проживания. Мы работаем в штатном режиме. Мы не будем присылать письма, например, за границу о том, что он должен явиться. В целом — да, он должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке", — подчеркнул он.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, полтава, полтавская область, ситуация в днр и лнр