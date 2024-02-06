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Начнут моментально. На Западе раскрыли, что ждет Украину после Залужного - РИА Новости, 06.02.2024
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15:33 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925717801.html
Начнут моментально. На Западе раскрыли, что ждет Украину после Залужного
Начнут моментально. На Западе раскрыли, что ждет Украину после Залужного - РИА Новости, 06.02.2024
Начнут моментально. На Западе раскрыли, что ждет Украину после Залужного
Новому главнокомандующему ВСУ, который заменит Валерия Залужного, будет поручено начать масштабную мобилизацию населения, пишет финская газета Yle. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:33
2024-02-06T15:33
политика
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Новому главнокомандующему ВСУ, который заменит Валерия Залужного, будет поручено начать масштабную мобилизацию населения, пишет финская газета Yle."Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения", — говорится в статье.Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский, будучи популистом, не смог взять на себя ответственность за воплощение в жизнь этой непростой для общества меры. Закон о мобилизации нужно было принять незамедлительно, но президент пошел на попятную, когда его начали критиковать, резюмируется в публикации.В понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене действующего главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Начнут моментально. На Западе раскрыли, что ждет Украину после Залужного

Yle: новый главком ВСУ начнет масштабную мобилизацию сразу после назначения

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Новому главнокомандующему ВСУ, который заменит Валерия Залужного, будет поручено начать масштабную мобилизацию населения, пишет финская газета Yle.
«
"Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения", — говорится в статье.
Как отмечает издание, президент Украины Владимир Зеленский, будучи популистом, не смог взять на себя ответственность за воплощение в жизнь этой непростой для общества меры. Закон о мобилизации нужно было принять незамедлительно, но президент пошел на попятную, когда его начали критиковать, резюмируется в публикации.
В понедельник Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 подтвердил, что размышляет о замене действующего главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом, как сообщило издание "Украинская правда", президент намерен уволить не только его, но и начальника штаба Сергея Шапталу. Обновление кадрового состава может произойти на этой неделе, уточняется в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Начать с себя. Генерал ВСУ резко ответил на слова Зеленского о Залужном
Вчера, 22:18
 
ПолитикаУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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