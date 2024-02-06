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Глава Евросовета заявил, что без ЕС Киев будет воевать водными пистолетами - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925699961.html
Глава Евросовета заявил, что без ЕС Киев будет воевать водными пистолетами
Глава Евросовета заявил, что без ЕС Киев будет воевать водными пистолетами - РИА Новости, 06.02.2024
Глава Евросовета заявил, что без ЕС Киев будет воевать водными пистолетами
Глава Евросовета Шарль Мишель, присутствовавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, обсуждавшего помощь Украине, предположил, что без помощи РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:48
2024-02-06T14:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросовет
шарль мишель
евросоюз
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, присутствовавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, обсуждавшего помощь Украине, предположил, что без помощи ЕС Киев будет воевать водяными пистолетами. Ряд депутатов ЕП в ходе дискуссий выступили против поставок оружия Киеву. "Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?" - задался вопросом глава Евросовета. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
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в мире, украина, евросовет, шарль мишель, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросовет, Шарль Мишель, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Евросовета заявил, что без ЕС Киев будет воевать водными пистолетами

Мишель: без помощи Евросоюза ВСУ придется воевать водяными пистолетами

© Sputnik / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Европейского Совета Шарль Мишель
Президент Европейского Совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Sputnik / Игорь Егоров
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Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель, присутствовавший во вторник на пленарной сессии Европейского парламента, обсуждавшего помощь Украине, предположил, что без помощи ЕС Киев будет воевать водяными пистолетами.
Ряд депутатов ЕП в ходе дискуссий выступили против поставок оружия Киеву.
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"Я в ошеломлении слушал предложения представителей крайне левых сил, высказывавших сомнение в необходимости поставок оружия Украине. Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?" - задался вопросом глава Евросовета.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В МО РФ заявляли, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоветШарль МишельЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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