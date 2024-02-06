В Грузии заявили о попытках Украины открыть второй фронт против России
Кандидат в премьеры Грузии: Украина пытается открыть второй фронт против России
© Sputnik / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкПредседатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 6 фев - РИА Новости. Украинские чиновники хотят открыть в Грузии "второй фронт" против России, заявил во вторник кандидат в премьеры Ираклий Кобахидзе, комментируя дело с задержанием автомобиля со взрывчаткой, направлявшегося из Одессы в Воронеж.
"Когда кто-то пытается за пределами и внутри страны превратить Грузию в мишень для России - это тяжелое явление и тревожный факт. Это еще раз подтверждает то, о чем в открытую говорили чиновники украинского руководства, что они хотели и, наверное, и сейчас хотят открыть "второй фронт" в Грузии. То, что мы услышали от Службы госбезопасности, является очередным подтверждением всего этого", - заявил Кобахидзе журналистам.
В понедельник грузинская СГБ сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, который переправляли из Одессы в Воронеж. Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Однако СГБ не исключает, что дело будет переквалифицировано на статью о подготовке теракта. По информации СГБ, к данной истории причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе, который был кандидатом в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа".
В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Вскоре Владимир Зеленский принял решение об отзыве украинского посла из Тбилиси.