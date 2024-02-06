Рейтинг@Mail.ru
На Украине не признали связь Киева с перевозкой взрывчатки через Грузию - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925683629.html
На Украине не признали связь Киева с перевозкой взрывчатки через Грузию
На Украине не признали связь Киева с перевозкой взрывчатки через Грузию - РИА Новости, 06.02.2024
На Украине не признали связь Киева с перевозкой взрывчатки через Грузию
Посольство Украины, гражданина которой подозревают в организации перевозки взрывчатки в Россию через Грузию, не признаёт связь Киева с делом и обещает... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:09
2024-02-06T14:09
в мире
украина
россия
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925458064_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_2c773c2aacf0b426e397dc6dd1219c17.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посольство Украины, гражданина которой подозревают в организации перевозки взрывчатки в Россию через Грузию, не признаёт связь Киева с делом и обещает содействовать грузинским правоохранителям в расследовании. Служба госбезопасности (СГБ) Грузии 5 февраля сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, который переправляли из Одессы в Воронеж через грузинскую территорию. Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По информации СГБ, к перевозке причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. СГБ не исключает, что дело будет переквалифицировано на статью о подготовке теракта. "Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.В посольстве также выразили надежду, что грузинская сторона воздержится "от политизации этого дела". Киев неоднократно организовывал теракты на территории России. Так, в октябре 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стоят власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту, признав, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей. Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля 2023 года сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту. Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240205/vzryvchatka-1925525475.html
https://ria.ru/20240205/kadry-1925470578.html
украина
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925458064_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_20765e9986179e8e1b653ca38b813835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, грузия
В мире, Украина, Россия, Грузия
На Украине не признали связь Киева с перевозкой взрывчатки через Грузию

Посольство Украины проверяет данные о перевозке взрывчатки в Россию через Грузию

© Фото : Служба госбезопасности ГрузииВзрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Взрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : Служба госбезопасности Грузии
Взрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посольство Украины, гражданина которой подозревают в организации перевозки взрывчатки в Россию через Грузию, не признаёт связь Киева с делом и обещает содействовать грузинским правоохранителям в расследовании.
Служба госбезопасности (СГБ) Грузии 5 февраля сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, который переправляли из Одессы в Воронеж через грузинскую территорию. Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По информации СГБ, к перевозке причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. СГБ не исключает, что дело будет переквалифицировано на статью о подготовке теракта.
"Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.
В посольстве также выразили надежду, что грузинская сторона воздержится "от политизации этого дела".
Взрывное устройство, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Эксперт прокомментировал обнаружение груза со взрывчаткой в Грузии
Вчера, 17:17
Киев неоднократно организовывал теракты на территории России. Так, в октябре 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стоят власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту, признав, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей.
Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля 2023 года сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Взрывчатка для терактов в России, перехваченная службой госбезопасности Грузии
Появились кадры с найденной в Грузии и следовавшей в Россию взрывчаткой
Вчера, 13:15
 
В миреУкраинаРоссияГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала