На Украине не признали связь Киева с перевозкой взрывчатки через Грузию
Посольство Украины проверяет данные о перевозке взрывчатки в Россию через Грузию
© Фото : Служба госбезопасности ГрузииВзрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
© Фото : Служба госбезопасности Грузии
Взрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Посольство Украины, гражданина которой подозревают в организации перевозки взрывчатки в Россию через Грузию, не признаёт связь Киева с делом и обещает содействовать грузинским правоохранителям в расследовании.
Служба госбезопасности (СГБ) Грузии 5 февраля сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, который переправляли из Одессы в Воронеж через грузинскую территорию. Расследование ведется по делу о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По информации СГБ, к перевозке причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. СГБ не исключает, что дело будет переквалифицировано на статью о подготовке теракта.
"Посольство Украины проверяет информацию, обнародованную на брифинге Службы государственной безопасности Грузии, выясняет все обстоятельства, в частности относительно, как было сообщено, причастности граждан Украины к противоправной деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети Facebook*.
В посольстве также выразили надежду, что грузинская сторона воздержится "от политизации этого дела".
Киев неоднократно организовывал теракты на территории России. Так, в октябре 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стоят власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту, признав, что для его осуществления Киев "использовал втемную" многих людей.
Национальный антитеррористический комитет РФ 17 июля 2023 года сообщил, что Киев в три часа ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
Газета Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников писала, что ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов, чтобы превратить украинские спецслужбы в своего союзника против России. По данным газеты, спецслужбы Украины за последние примерно 20 месяцев совершили десятки убийств, среди жертв - военкор Владлен Татарский и политолог Дарья Дугина. Кроме того, по информации газеты, беспилотники, которые были использованы для удара Киева по Крымскому мосту, разработали в ходе секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведслужб.
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