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Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2024
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13:23 06.02.2024 (обновлено: 13:24 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925669394.html
Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев
Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2024
Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев
Сбив российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, киевский режим показал, что не жалеет и собственных людей, заявил во вторник секретарь РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:23
2024-02-06T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
совет безопасности рф
россия
украина
николай патрушев
вооруженные силы украины
ил-76
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Сбив российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, киевский режим показал, что не жалеет и собственных людей, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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безопасность, совет безопасности рф, россия, украина, николай патрушев, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Украина, Николай Патрушев, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев

Патрушев: сбив Ил-76 с пленными, Украина показала, что не жалеет даже своих

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Сбив российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, киевский режим показал, что не жалеет и собственных людей, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
Вчера, 22:55
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
24 января, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСовет Безопасности РФРоссияУкраинаНиколай ПатрушевВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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