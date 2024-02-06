https://ria.ru/20240206/ukraina-1925669394.html

Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев

Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2024

Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев

Сбив российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, киевский режим показал, что не жалеет и собственных людей, заявил во вторник секретарь РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:23

2024-02-06T13:23

2024-02-06T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

совет безопасности рф

россия

украина

николай патрушев

вооруженные силы украины

ил-76

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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Сбив российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, киевский режим показал, что не жалеет и собственных людей, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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