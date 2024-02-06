Украина не жалеет даже собственных людей, заявил Патрушев
Патрушев: сбив Ил-76 с пленными, Украина показала, что не жалеет даже своих
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Сбив российский военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными, киевский режим показал, что не жалеет и собственных людей, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Киевские власти не жалеют и собственных людей. Так, 24 января с украинской территории с использованием американских ракет под Белгородом был сбит военно-транспортный самолет, на котором по договоренности с целью обмена перевозили украинских военнопленных", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.