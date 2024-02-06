https://ria.ru/20240206/ukraina-1925660311.html
Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами
Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами - РИА Новости, 06.02.2024
Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами
Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:01
2024-02-06T13:01
2024-02-06T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
украина
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
удар всу по пекарне в лисичанске
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам и местам массового скопления мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе."Отмечу, что, несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз для России будут выполнены, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов", - подчеркнул секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай патрушев, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр, удар всу по пекарне в лисичанске, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Украина, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Массированный обстрел центра Белгорода
Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами
Патрушев: Киев бьет по гражданским объектам, чтобы дестабилизировать ситуацию
КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам и местам массового скопления мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах", - сказал Патрушев в Кургане
на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
"Отмечу, что, несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз для России будут выполнены, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами