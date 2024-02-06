https://ria.ru/20240206/ukraina-1925660311.html

Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами

Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами - РИА Новости, 06.02.2024

Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами

Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T13:01

2024-02-06T13:01

2024-02-06T13:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

николай патрушев

украина

совет безопасности рф

ситуация в днр и лнр

удар всу по пекарне в лисичанске

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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам и местам массового скопления мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе."Отмечу, что, несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз для России будут выполнены, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов", - подчеркнул секретарь Совбеза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, николай патрушев, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр, удар всу по пекарне в лисичанске, массированный обстрел центра белгорода