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Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 06.02.2024 (обновлено: 13:12 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925660311.html
Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами
Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами - РИА Новости, 06.02.2024
Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами
Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:01
2024-02-06T13:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
николай патрушев
украина
совет безопасности рф
ситуация в днр и лнр
удар всу по пекарне в лисичанске
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. "Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам и местам массового скопления мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе."Отмечу, что, несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз для России будут выполнены, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов", - подчеркнул секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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безопасность, россия, николай патрушев, украина, совет безопасности рф, ситуация в днр и лнр, удар всу по пекарне в лисичанске, массированный обстрел центра белгорода
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Николай Патрушев, Украина, Совет Безопасности РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Массированный обстрел центра Белгорода
Патрушев заявил о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами

Патрушев: Киев бьет по гражданским объектам, чтобы дестабилизировать ситуацию

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КУРГАН, 6 фев - РИА Новости. Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
"Киевский неонацистский режим на фоне отсутствия успеха на поле боя и сокращения помощи от своих западных кураторов пытается посредством терактов на территории России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам и местам массового скопления мирных людей в Белгороде, Донецке, Лисичанске и других российских городах", - сказал Патрушев в Кургане на совещании по вопросам национальной безопасности в Уральском федеральном округе.
"Отмечу, что, несмотря на предпринимаемые попытки запугать население России террористическими атаками и обстрелами нашей территории, поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, устранению военных угроз для России будут выполнены, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости наших воинов", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияНиколай ПатрушевУкраинаСовет Безопасности РФСитуация в ДНР и ЛНРУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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