Глава Евросовета назвал помощь Украине инвестициями в безопасность
Мишель назвал каждый потраченный на Украину евро инвестицией в безопасность ЕС
© Sputnik / Игорь Егоров
Президент Европейского Совета Шарль Мишель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель уверен, что финансовая помощь Украине – это "инвестиции в безопасность Евросоюза". Глава Евросовета выступил перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
"Я хочу ответить тем, кто время от времени пытается посеять сомнения и подозрения: каждый евро для поддержки Украины - это инвестиция в нашу безопасность и в наше процветание, в стабильность Евросоюза", - сказал Мишель. Он также выразил мнение, что решение выделить средства Украине свидетельствует о том, что европейские лидеры "не позволили России запугать себя".
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.
По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.