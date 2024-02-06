https://ria.ru/20240206/ukraina-1925637931.html

Глава Евросовета назвал помощь Украине инвестициями в безопасность

Глава Евросовета назвал помощь Украине инвестициями в безопасность - РИА Новости, 06.02.2024

Глава Евросовета назвал помощь Украине инвестициями в безопасность

Глава Евросовета Шарль Мишель уверен, что финансовая помощь Украине – это "инвестиции в безопасность Евросоюза". Глава Евросовета выступил перед депутатами... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T11:51

2024-02-06T11:51

2024-02-06T11:51

специальная военная операция на украине

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евросовет

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шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель уверен, что финансовая помощь Украине – это "инвестиции в безопасность Евросоюза". Глава Евросовета выступил перед депутатами Европарламента в Страсбурге. "Я хочу ответить тем, кто время от времени пытается посеять сомнения и подозрения: каждый евро для поддержки Украины - это инвестиция в нашу безопасность и в наше процветание, в стабильность Евросоюза", - сказал Мишель. Он также выразил мнение, что решение выделить средства Украине свидетельствует о том, что европейские лидеры "не позволили России запугать себя". Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма. По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.

https://ria.ru/20240205/nato-1924832267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросовет, евросоюз, шарль мишель, ситуация в днр и лнр