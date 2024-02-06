https://ria.ru/20240206/ukraina-1925620495.html

Секретарь СНБО заявил, что Киев готовится принять F-16

Секретарь СНБО заявил, что Киев готовится принять F-16 - РИА Новости, 06.02.2024

Секретарь СНБО заявил, что Киев готовится принять F-16

Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского телеканала "24 канал", что в стране подготавливают... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:50

2024-02-06T10:50

2024-02-06T10:50

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россия

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алексей данилов

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совет национальной безопасности и обороны украины

f-16

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в эфире украинского телеканала "24 канал", что в стране подготавливают инфраструктуру для приема истребителей F-16. В конце января советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, но для их приема и боевого применения еще не все готово. "Инфраструктура (для приема F-16 – ред.) готовится, партнеры предоставляют нам максимальную помощь. Не будем говорить, где именно и какая инфраструктура, но это комплексная работа, все идет по графику и по плану", - сказал Данилов. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240124/istrebitel-1923103636.html

https://ria.ru/20240114/ukraina-1921257390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, алексей данилов, сергей лавров, нато, совет национальной безопасности и обороны украины, f-16, в мире