https://ria.ru/20240206/ukraina-1925612244.html

В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения

В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения - РИА Новости, 06.02.2024

В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения

Проведение выборов на Украине будет возможно после окончания действия военного положения, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T10:13

2024-02-06T10:13

2024-02-06T10:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей данилов

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Проведение выборов на Украине будет возможно после окончания действия военного положения, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет. "Выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "24 канал". Владимир Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, не актуальны. При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главком ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты.

https://ria.ru/20240205/may-1925385836.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр