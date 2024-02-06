Рейтинг@Mail.ru
В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925612244.html
В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения
В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения - РИА Новости, 06.02.2024
В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения
Проведение выборов на Украине будет возможно после окончания действия военного положения, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T10:13
2024-02-06T10:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_0:27:3072:1755_1920x0_80_0_0_2cc62001b13a41913dffdf4fe393c656.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Проведение выборов на Украине будет возможно после окончания действия военного положения, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов. Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет. "Выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "24 канал". Владимир Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, не актуальны. При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главком ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты.
https://ria.ru/20240205/may-1925385836.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833677697_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_474c168da05f002a1800ae02828f18b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве считают, что выборы можно провести по окончании военного положения

СНБО: выборы на Украине можно будет провести после окончания военного положения

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Проведение выборов на Украине будет возможно после окончания действия военного положения, заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
Президентские выборы на Украине должны были пройти весной 2024 года. Однако власти продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем голосование проводиться не будет.
"Выборы можно будет организовать, когда закончится военное положение", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "24 канал".
Владимир Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине, которые, по его мнению, не актуальны. При этом украинское издание "Страна" писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главком ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может стать кандидатом в президенты.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
На Украине сообщили о скором лишении Зеленского части полномочий
Вчера, 02:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала