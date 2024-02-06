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"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
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01:38 06.02.2024 (обновлено: 03:40 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/ukraina-1925580085.html
"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ
"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ - РИА Новости, 06.02.2024
"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года, его слова приводит... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T01:38
2024-02-06T03:40
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
михаил подоляк
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года, его слова приводит украинское издание New Voice.В эфире телемарафона он заявил о "новой ситуации" в конфликте и "определенной стагнации". По его словам, на данный момент проводится "аудит" всего, что произошло за последние два года."Мы сможем об этом говорить (кадровых перестановках. – ред.), когда президент примет соответствующие решения… И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит", — сказал Подоляк.Ранее Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - утверждает он.В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925536012.html
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924825680.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, михаил подоляк, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Новая ситуация": в Киеве пошли на неожиданный шаг в отношении ВСУ

Подоляк: на Украине проводят аудит действий ВСУ за два года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года, его слова приводит украинское издание New Voice.
В эфире телемарафона он заявил о "новой ситуации" в конфликте и "определенной стагнации". По его словам, на данный момент проводится "аудит" всего, что произошло за последние два года.
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"Мы сможем об этом говорить (кадровых перестановках. – ред.), когда президент примет соответствующие решения… И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит", — сказал Подоляк.
Ранее Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai1, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. "Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало", - утверждает он.
В последние дни в украинских и западных СМИ широко обсуждаются слухи о возможной отставке Залужного. В частности, говорилось, что на встрече 29 января Зеленский предложил главкому только позицию советника властей. Хотя, как писал журнал The Economist, Залужному предлагался и пост секретаря СНБО Украины, но тот отказался.
Вероятными преемниками Залужного во главе Вооруженных сил СМИ называли начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Как утверждается, оба они отказались.
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