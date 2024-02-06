https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

Так не договаривались. Европа лишает украинцев еще одной привилегии

Так не договаривались. Европа лишает украинцев еще одной привилегии - РИА Новости, 06.02.2024

Так не договаривались. Европа лишает украинцев еще одной привилегии

Все больше стран ЕС требуют возвращения таможенных пошлин для Украины, отмененных летом 2022 года. Масштабные протесты фермеров заставили политиков сменить... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:03

украина

европа

киев

эммануэль макрон

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Все больше стран ЕС требуют возвращения таможенных пошлин для Украины, отмененных летом 2022 года. Масштабные протесты фермеров заставили политиков сменить риторику. На экстренном саммите в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о принятых мерах для стабилизации ситуации.Правила не для всехИз-за украинского импорта рынок перенасытили дешевые продукты, европейские производители не могут продать урожай и несут огромные убытки. Да и качество товара оставляет желать лучшего. Потребители жалуются на некондиционную кукурузу, пшеницу с токсинами и пестицидами.Весной 2023-го по Европе прокатилась первая волна протестов аграриев. В итоге Венгрия, Болгария, Словакия, Польша и Румыния запретили украинские зерно, фрукты, овощи, молоко. Попросили Еврокомиссию (ЕК) выкупить излишки. Брюсселю пришлось уступить. Однако в сентябре эмбарго сняли. В ЕК отчитались: "Рыночные перекосы в пяти государствах, граничащих с Украиной, исчезли". В Киеве же пообещали ограничить экспорт.Тем не менее Польша и Словакия сохранили эмбарго, а Венгрия даже расширила, добавив мясо, яйца, мед — всего 24 вида продукции, как уточнил министр сельского хозяйства Иштван Надь. Транзит разрешили, но при условии, что груз опечатан и покинет страну в течение 15 дней. Румыния и Болгария возобновили импорт.Общая проблемаРезультат не заставил себя ждать — с 10 января румынские фермеры и дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Поляки сделали это еще раньше — в ноябре. Последняя акция затронула 200 точек, с 9 февраля возобновляется бессрочная блокада. Митингующие требуют полного запрета импорта украинского продовольствия и компенсации роста затрат на топливо из-за санкций ЕС против российских энергоресурсов. Пока Минсельхоз согласился лишь расширить эмбарго.И теперь это проблема не только Восточной Европы. Порядка тысячи тракторов окружили евроквартал в Брюсселе, где лидеры ЕС обсуждали помощь Киеву. Колонна попыталась прорвать заграждение, полицейские применили водометы и слезоточивый газ.Неспокойно в Германии — после распоряжения об отмене субсидий и налоговых льгот. Автомагистрали, городские улицы по всей стране перегородили более 100 тысяч единиц сельхозтехники. Забастовку объявили и железнодорожники.Во Франции трактористы взяли в кольцо Париж. Аграрии требуют прекратить свободную торговлю и поддержать местных производителей. Беспорядки докатились и до Нидерландов, и до Португалии.Табачок врозьНе отреагировать на такое уже нельзя. На брюссельском саммите Эммануэль Макрон объявил о возможном возвращении таможенных пошлин для Украины. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский отметил, что неравные условия плохо сказываются на экономике."Суммарные убытки Западной и Восточной Европы по меньшей мере составляют 10-15 миллиардов евро. Фермеры в сложной ситуации. С одной стороны, рынок заполнен дешевым украинским зерном, с другой — дорожают бензин, дизельное топливо, пестициды и минеральные удобрения. Выжить в таких условиях невозможно", — говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.В Евростате сообщили, что отмена льгот затронет украинский импорт примерно на миллиард евро в месяц, в том числе зерна (420 миллионов), растительных масел (174), масличных семян (152). Это серьезный удар по Киеву.Пока ЕК предлагает продлить привилегии до июня 2025-го, однако по "наиболее чувствительным" категориям — птицеводству, яйцам и сахару — предусмотреть механизм "экстренной приостановки". И облагать пошлинами то, что превышает показатели 2022-2023-го."Беспошлинный ввоз — проявление "европейской солидарности", но ведь есть еще и экономика. Украинская продукция в среднем на 20 процентов дешевле. Высокая себестоимость производства не позволяет фермерам конкурировать с такими заниженными ценами. Сейчас это почувствовала и Западная Европа. Рано или поздно властям придется учесть интересы собственных граждан", — объясняет вице-президент, председатель комитета по сельскому хозяйству "ОПОРЫ РОССИИ" Сергей Соколов.Рукотворный кризис еще больше поляризует мнения в ЕС, добавляет он. В итоге придут альтернативные политики, не поддерживающие "вектор псевдосолидарности", а в экономике усилится протекционизм.

https://ria.ru/20230421/zerno-1866705497.html

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

украина

европа

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, европа, киев, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия