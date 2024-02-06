https://ria.ru/20240206/udary-1925818723.html

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 07.02.2024

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Киевские власти согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США: очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-06T23:35

2024-02-06T23:35

2024-02-07T01:10

в мире

сша

лисичанск

вооруженные силы украины

василий небензя

оон

удар всу по пекарне в лисичанске

киев

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ООН, 7 фев – РИА Новости. Киевские власти согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США: очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Дипломат напомнил, что представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий еще в августе 2022 года признался, что для применения HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовывать цели с Вашингтоном"Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения", - подчеркнул он.Небензя призвал членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску. Он отметил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно — украинские боевики специально дождались, когда семьи выйдут на прогулку в выходной."Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", - добавил Небензя.ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html

сша

лисичанск

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в мире, сша, лисичанск, вооруженные силы украины, василий небензя, оон, удар всу по пекарне в лисичанске, киев