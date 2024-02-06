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Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 07.02.2024
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23:35 06.02.2024 (обновлено: 01:10 07.02.2024)
https://ria.ru/20240206/udary-1925818723.html
Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 07.02.2024
Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску
Киевские власти согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США: очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза ООН... РИА Новости, 07.02.2024
2024-02-06T23:35
2024-02-07T01:10
в мире
сша
лисичанск
вооруженные силы украины
василий небензя
оон
удар всу по пекарне в лисичанске
киев
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ООН, 7 фев – РИА Новости. Киевские власти согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США: очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.Дипломат напомнил, что представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий еще в августе 2022 года признался, что для применения HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовывать цели с Вашингтоном"Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения", - подчеркнул он.Небензя призвал членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску. Он отметил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно — украинские боевики специально дождались, когда семьи выйдут на прогулку в выходной."Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", - добавил Небензя.ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html
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в мире, сша, лисичанск, вооруженные силы украины, василий небензя, оон, удар всу по пекарне в лисичанске, киев
В мире, США, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Василий Небензя, ООН, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Киев
Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Постпред РФ при ООН Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 7 фев – РИА Новости. Киевские власти согласуют цели для ударов из установки HIMARS с США: очевидно, кто является соучастником удара по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
Дипломат напомнил, что представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий еще в августе 2022 года признался, что для применения HIMARS Киеву необходимо предварительно согласовывать цели с Вашингтоном
«
"Таким образом, очевидно, кто является соучастником преступления, совершенного в Лисичанске, да и не только его, а десятков, если не сотен других, в которых фигурируют западные вооружения", - подчеркнул он.
Небензя призвал членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску.
Он отметил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно — украинские боевики специально дождались, когда семьи выйдут на прогулку в выходной.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
"Украинские боевики озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории России", - добавил Небензя.
ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.
Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева
5 февраля, 18:42
 
В миреСШАЛисичанскВооруженные силы УкраиныВасилий НебензяООНУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеКиев
 
 
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