https://ria.ru/20240206/udary-1925800162.html

Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине

Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине - РИА Новости, 06.02.2024

Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине

Белый дом признал, что основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, не став в этот... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T20:11

2024-02-06T20:11

2024-02-06T20:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

джон кирби

украина

сша

администрация президента сша

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Белый дом признал, что основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, не став в этот раз тиражировать опровергаемые Россией обвинения в целенаправленной бомбежке гражданских объектов. "В особенности в эти зимние месяцы мы видим продолжающиеся удары российских дронов, крылатых и баллистических ракет, которые атакуют в особенности две группы целей на Украине. Первое - это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины", - сказал на брифинге для СМИ координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он заявил, что для противодействия ударам украинцы нуждаются в поставках средств ПВО, которые страдают из-за проволочек в конгрессе с выделением дополнительных бюджетных средств. Американские чиновники обычно в подобном контексте обвиняют Россию в преднамеренных бомбардировках гражданских целей на Украине. Российская сторона настаивает на том, что удары наносятся исключительно по объектам военного назначения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, джон кирби, украина, сша, администрация президента сша, вооруженные силы рф