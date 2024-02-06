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Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине
Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине
Белый дом признал, что основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, не став в этот... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:11
2024-02-06T20:11
2024-02-06T20:18
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Белый дом признал, что основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, не став в этот раз тиражировать опровергаемые Россией обвинения в целенаправленной бомбежке гражданских объектов. "В особенности в эти зимние месяцы мы видим продолжающиеся удары российских дронов, крылатых и баллистических ракет, которые атакуют в особенности две группы целей на Украине. Первое - это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины", - сказал на брифинге для СМИ координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он заявил, что для противодействия ударам украинцы нуждаются в поставках средств ПВО, которые страдают из-за проволочек в конгрессе с выделением дополнительных бюджетных средств. Американские чиновники обычно в подобном контексте обвиняют Россию в преднамеренных бомбардировках гражданских целей на Украине. Российская сторона настаивает на том, что удары наносятся исключительно по объектам военного назначения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, джон кирби, украина, сша, администрация президента сша, вооруженные силы рф
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Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине
Белый дом: основные цели российских ударов по Украине имеют военный характер