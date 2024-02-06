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Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 06.02.2024 (обновлено: 20:18 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/udary-1925800162.html
Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине
Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине
Белый дом признал, что основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, не став в этот... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T20:11
2024-02-06T20:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
джон кирби
украина
сша
администрация президента сша
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Белый дом признал, что основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, не став в этот раз тиражировать опровергаемые Россией обвинения в целенаправленной бомбежке гражданских объектов. "В особенности в эти зимние месяцы мы видим продолжающиеся удары российских дронов, крылатых и баллистических ракет, которые атакуют в особенности две группы целей на Украине. Первое - это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины", - сказал на брифинге для СМИ координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он заявил, что для противодействия ударам украинцы нуждаются в поставках средств ПВО, которые страдают из-за проволочек в конгрессе с выделением дополнительных бюджетных средств. Американские чиновники обычно в подобном контексте обвиняют Россию в преднамеренных бомбардировках гражданских целей на Украине. Российская сторона настаивает на том, что удары наносятся исключительно по объектам военного назначения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, джон кирби, украина, сша, администрация президента сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Джон Кирби, Украина, США, Администрация президента США, Вооруженные силы РФ
Белый дом признал военный характер целей, по которым Россия бьет на Украине

Белый дом: основные цели российских ударов по Украине имеют военный характер

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Белый дом признал, что основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, не став в этот раз тиражировать опровергаемые Россией обвинения в целенаправленной бомбежке гражданских объектов.
«
"В особенности в эти зимние месяцы мы видим продолжающиеся удары российских дронов, крылатых и баллистических ракет, которые атакуют в особенности две группы целей на Украине. Первое - это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины", - сказал на брифинге для СМИ координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он заявил, что для противодействия ударам украинцы нуждаются в поставках средств ПВО, которые страдают из-за проволочек в конгрессе с выделением дополнительных бюджетных средств.
Американские чиновники обычно в подобном контексте обвиняют Россию в преднамеренных бомбардировках гражданских целей на Украине. Российская сторона настаивает на том, что удары наносятся исключительно по объектам военного назначения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДжон КирбиУкраинаСШААдминистрация президента СШАВооруженные силы РФ
 
 
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