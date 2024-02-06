https://ria.ru/20240206/udar-1925819231.html

Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя

Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя - РИА Новости, 06.02.2024

Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя

Россия призывает членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T23:46

2024-02-06T23:46

2024-02-06T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

лисичанск

василий небензя

оон

совет безопасности оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925331628_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6e6debc0b424a1fe6622f2f5a10786d.jpg

ООН, 6 фев – РИА Новости. Россия призывает членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "В очередной раз призываем членов Совета безопасности и руководство ООН решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240205/udary-1925574831.html

россия

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, лисичанск, василий небензя, оон, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске