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Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/udar-1925819231.html
Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя
Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя - РИА Новости, 06.02.2024
Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя
Россия призывает членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:46
2024-02-06T23:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лисичанск
василий небензя
оон
совет безопасности оон
вооруженные силы украины
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Россия призывает членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "В очередной раз призываем членов Совета безопасности и руководство ООН решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240205/udary-1925574831.html
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в мире, россия, лисичанск, василий небензя, оон, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Лисичанск, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя

Небензя: Россия призывает СБ ООН решительно осудить удар ВСУ по Лисичанску

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВозложение цветов в память погибших при обстреле Лисичанска на площади Луганской народной Республики в Москве
Возложение цветов в память погибших при обстреле Лисичанска на площади Луганской народной Республики в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Возложение цветов в память погибших при обстреле Лисичанска на площади Луганской народной Республики в Москве
Читать ria.ru в
ООН, 6 фев – РИА Новости. Россия призывает членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"В очередной раз призываем членов Совета безопасности и руководство ООН решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима", - сказал Небензя.
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
США заявили, что не могут проверить данные об ударах ВСУ по Лисичанску
5 февраля, 23:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛисичанскВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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