https://ria.ru/20240206/udar-1925819231.html
Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя
Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя - РИА Новости, 06.02.2024
Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя
Россия призывает членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T23:46
2024-02-06T23:46
2024-02-06T23:46
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ООН, 6 фев – РИА Новости. Россия призывает членов СБ ООН, а также руководство всемирной организации решительно осудить ракетный удар ВСУ по Лисичанску, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя. "В очередной раз призываем членов Совета безопасности и руководство ООН решительно осудить ракетный удар по Лисичанску и все другие террористические акты киевского режима", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240205/udary-1925574831.html
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Россия призывает СБ ООН осудить удар ВСУ по Лисичанску, заявил Небензя
Небензя: Россия призывает СБ ООН решительно осудить удар ВСУ по Лисичанску