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Около 20 тысяч солдат НАТО примут участие в учениях Dragon-2024 в Польше - РИА Новости, 06.02.2024
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13:57 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/ucheniya-1925680487.html
Около 20 тысяч солдат НАТО примут участие в учениях Dragon-2024 в Польше
Около 20 тысяч солдат НАТО примут участие в учениях Dragon-2024 в Польше - РИА Новости, 06.02.2024
Около 20 тысяч солдат НАТО примут участие в учениях Dragon-2024 в Польше
Около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники примут участие в учениях НАТО Dragon-2024 на территории Польши, сообщает генеральный штаб вооруженных сил... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T13:57
2024-02-06T13:57
польша
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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники примут участие в учениях НАТО Dragon-2024 на территории Польши, сообщает генеральный штаб вооруженных сил республики. "Учение Dragon-24 начинается 25 февраля. Около 20 тысяч солдат из Польши и союзнических стран, 3,5 тысячи единиц техники", - говорится в сообщении. Военные поясняют, что Dragon-2024 - это "проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера". Основными силами, которые примут участие в учениях, станет 11-я Любушская бронетанковая дивизия, но также будут задействованы солдаты спецназа, ВВС, ВМФ и территориальной обороны. План учений разделен на две фазы: первая - действия в кризисной ситуации, вторая - оборонительная операция. Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
https://ria.ru/20240202/nato-1925111059.html
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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польша, нато, в мире
Польша, НАТО, В мире
Около 20 тысяч солдат НАТО примут участие в учениях Dragon-2024 в Польше

Около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники примут участие в учениях НАТО

© Фото : NATOВоенные во время учений НАТО
Военные во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© Фото : NATO
Военные во время учений НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Около 20 тысяч солдат и 3,5 тысячи единиц техники примут участие в учениях НАТО Dragon-2024 на территории Польши, сообщает генеральный штаб вооруженных сил республики.
"Учение Dragon-24 начинается 25 февраля. Около 20 тысяч солдат из Польши и союзнических стран, 3,5 тысячи единиц техники", - говорится в сообщении. Военные поясняют, что Dragon-2024 - это "проверка способности вооруженных сил Польши реагировать на потенциальный многоплановый кризис вооруженного характера".
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Основными силами, которые примут участие в учениях, станет 11-я Любушская бронетанковая дивизия, но также будут задействованы солдаты спецназа, ВВС, ВМФ и территориальной обороны. План учений разделен на две фазы: первая - действия в кризисной ситуации, вторая - оборонительная операция.
Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".
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