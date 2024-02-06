https://ria.ru/20240206/ubiystvo-1925782690.html
Жительницу Пермского края задержали по подозрению в двойном убийстве
Жительницу Пермского края задержали по подозрению в двойном убийстве - РИА Новости, 06.02.2024
Жительницу Пермского края задержали по подозрению в двойном убийстве
Силовики задержали жительницу Пермского края, подозреваемую в убийстве двух человек и поджоге дома, сообщает региональный СКР. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:58
2024-02-06T18:58
2024-02-06T19:15
происшествия
пермский край
кунгурский район
россия
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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Пермского края, подозреваемую в убийстве двух человек и поджоге дома, сообщает региональный СКР. По данным ведомства, 38-летняя жительница Кунгурского района в Пермском крае во время застолья, сопровождавшегося распитием алкоголя, ударила своего компаньона ножом. В результате мужчина скончался на месте. В доме, где произошло убийство, находилась еще одна женщина. Нападавшая, желая избавиться от возможной свидетельницы, подожгла жилище. Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). "Задержана женщина, подозреваемая в убийстве двух жителей Кунгурского района. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240206/delo-1925697996.html
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происшествия, пермский край, кунгурский район, россия
Происшествия, Пермский край, Кунгурский район, Россия
Жительницу Пермского края задержали по подозрению в двойном убийстве
Жительницу Пермского края задержали по подозрению в двойном убийстве и поджоге