https://ria.ru/20240206/ubiystvo-1925782690.html

Жительницу Пермского края задержали по подозрению в двойном убийстве

Жительницу Пермского края задержали по подозрению в двойном убийстве - РИА Новости, 06.02.2024

Жительницу Пермского края задержали по подозрению в двойном убийстве

Силовики задержали жительницу Пермского края, подозреваемую в убийстве двух человек и поджоге дома, сообщает региональный СКР. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T18:58

2024-02-06T18:58

2024-02-06T19:15

происшествия

пермский край

кунгурский район

россия

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ПЕРМЬ, 6 фев - РИА Новости. Силовики задержали жительницу Пермского края, подозреваемую в убийстве двух человек и поджоге дома, сообщает региональный СКР. По данным ведомства, 38-летняя жительница Кунгурского района в Пермском крае во время застолья, сопровождавшегося распитием алкоголя, ударила своего компаньона ножом. В результате мужчина скончался на месте. В доме, где произошло убийство, находилась еще одна женщина. Нападавшая, желая избавиться от возможной свидетельницы, подожгла жилище. Следователи после инцидента возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). "Задержана женщина, подозреваемая в убийстве двух жителей Кунгурского района. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240206/delo-1925697996.html

пермский край

кунгурский район

россия

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происшествия, пермский край, кунгурский район, россия