https://ria.ru/20240206/uaz-1925593229.html

Омская область отправила бойцам в зоне СВО новый УАЗ

Омская область отправила бойцам в зоне СВО новый УАЗ - РИА Новости, 06.02.2024

Омская область отправила бойцам в зоне СВО новый УАЗ

Новый автомобиль марки УАЗ из Кормиловского района Омской области отправился в зону СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T07:09

2024-02-06T07:09

2024-02-06T07:09

надежные люди

омская область

общество

кормиловский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ОМСК, 6 фев - РИА Новости. Новый автомобиль марки УАЗ из Кормиловского района Омской области отправился в зону СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона. Машину для бойцов передало руководство компании "РУСКОМ-Агро", девять сотрудников которой сейчас находятся в зоне СВО. УАЗ модернизировали и оснастили всем необходимым для военных условий. Также в него загрузили продукты компании и гуманитарную помощь, собранную жителями поселка. "Кормиловцы продолжают оказывать адресную помощь своим землякам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Легендарный труженик - микроавтобус УАЗ - отправится за "ленточку". Этот автомобиль был выбран неслучайно: он отличается хорошей проходимостью и прост в обслуживании, к тому же он вместительный и с хорошей грузоподъемностью. Отличный транспорт для полевых условий", - сообщили в пресс-службе. Отправку автомобиля освятил настоятель Кормиловского храма отец Дионисий, который передал для кормиловских бойцов письма и рисунки детей.

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

омская область

кормиловский район

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омская область, общество, кормиловский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)