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Омская область отправила бойцам в зоне СВО новый УАЗ
Омская область отправила бойцам в зоне СВО новый УАЗ - РИА Новости, 06.02.2024
Омская область отправила бойцам в зоне СВО новый УАЗ
Новый автомобиль марки УАЗ из Кормиловского района Омской области отправился в зону СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T07:09
2024-02-06T07:09
2024-02-06T07:09
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общество
кормиловский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ОМСК, 6 фев - РИА Новости. Новый автомобиль марки УАЗ из Кормиловского района Омской области отправился в зону СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона. Машину для бойцов передало руководство компании "РУСКОМ-Агро", девять сотрудников которой сейчас находятся в зоне СВО. УАЗ модернизировали и оснастили всем необходимым для военных условий. Также в него загрузили продукты компании и гуманитарную помощь, собранную жителями поселка. "Кормиловцы продолжают оказывать адресную помощь своим землякам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Легендарный труженик - микроавтобус УАЗ - отправится за "ленточку". Этот автомобиль был выбран неслучайно: он отличается хорошей проходимостью и прост в обслуживании, к тому же он вместительный и с хорошей грузоподъемностью. Отличный транспорт для полевых условий", - сообщили в пресс-службе. Отправку автомобиля освятил настоятель Кормиловского храма отец Дионисий, который передал для кормиловских бойцов письма и рисунки детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, общество, кормиловский район, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Омская область, Общество, Кормиловский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Омская область отправила бойцам в зоне СВО новый УАЗ
В зону СВО из Кормиловского района Омской области отправили новый автомобиль УАЗ
ОМСК, 6 фев - РИА Новости.
Новый автомобиль марки УАЗ из Кормиловского района Омской области отправился в зону СВО, сообщили
в пресс-службе правительства региона.
Машину для бойцов передало руководство компании "РУСКОМ-Агро", девять сотрудников которой сейчас находятся в зоне СВО. УАЗ модернизировали и оснастили всем необходимым для военных условий. Также в него загрузили продукты компании и гуманитарную помощь, собранную жителями поселка.
"Кормиловцы продолжают оказывать адресную помощь своим землякам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Легендарный труженик - микроавтобус УАЗ - отправится за "ленточку". Этот автомобиль был выбран неслучайно: он отличается хорошей проходимостью и прост в обслуживании, к тому же он вместительный и с хорошей грузоподъемностью. Отличный транспорт для полевых условий", - сообщили в пресс-службе.
Отправку автомобиля освятил настоятель Кормиловского храма отец Дионисий, который передал для кормиловских бойцов письма и рисунки детей.
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