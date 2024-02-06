https://ria.ru/20240206/tu-160-1925759726.html
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 06.02.2024
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:34
2024-02-06T17:34
2024-02-06T17:55
северный ледовитый океан
россия
ту-160м
безопасность
северная атлантика
арктика
сергей кобылаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584763_103:331:1855:1316_1920x0_80_0_0_c74bf09d0039f8146796041089ea4a57.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщило Минобороны."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более десяти часов", — говорится в публикации.Как отметил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.По его словам, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
https://ria.ru/20240116/polet-1921631042.html
северный ледовитый океан
россия
северная атлантика
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727584763_319:234:1761:1316_1920x0_80_0_0_ba0b4deff801cce865d57e514ff09cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный ледовитый океан, россия, ту-160м, безопасность, северная атлантика, арктика, сергей кобылаш
Северный Ледовитый океан, Россия, Ту-160М, Безопасность, Северная Атлантика, Арктика, Сергей Кобылаш
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана
Два Ту-160 выполнили плановый полет над акваторией Северного Ледовитого океана