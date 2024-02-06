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Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 06.02.2024
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17:34 06.02.2024 (обновлено: 17:55 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/tu-160-1925759726.html
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 06.02.2024
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:34
2024-02-06T17:55
северный ледовитый океан
россия
ту-160м
безопасность
северная атлантика
арктика
сергей кобылаш
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщило Минобороны."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более десяти часов", — говорится в публикации.Как отметил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.По его словам, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
https://ria.ru/20240116/polet-1921631042.html
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россия
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северный ледовитый океан, россия, ту-160м, безопасность, северная атлантика, арктика, сергей кобылаш
Северный Ледовитый океан, Россия, Ту-160М, Безопасность, Северная Атлантика, Арктика, Сергей Кобылаш
Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана

Два Ту-160 выполнили плановый полет над акваторией Северного Ледовитого океана

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщило Минобороны.
«
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более десяти часов", — говорится в публикации.
Как отметил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
По его словам, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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16 января, 14:33
 
Северный Ледовитый океанРоссияТу-160МБезопасностьСеверная АтлантикаАрктикаСергей Кобылаш
 
 
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