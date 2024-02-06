https://ria.ru/20240206/tu-160-1925759726.html

Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана

Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 06.02.2024

Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщило Минобороны. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T17:34

2024-02-06T17:34

2024-02-06T17:55

северный ледовитый океан

россия

ту-160м

безопасность

северная атлантика

арктика

сергей кобылаш

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых, сообщило Минобороны."Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более десяти часов", — говорится в публикации.Как отметил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.По его словам, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

https://ria.ru/20240116/polet-1921631042.html

северный ледовитый океан

россия

северная атлантика

арктика

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Кирилл Волков

северный ледовитый океан, россия, ту-160м, безопасность, северная атлантика, арктика, сергей кобылаш