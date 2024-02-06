https://ria.ru/20240206/tsiklon-1925599864.html

На Москву надвигается циклон "Ольга"

На Москву надвигается циклон "Ольга" - РИА Новости, 06.02.2024

На Москву надвигается циклон "Ольга"

Циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:47

2024-02-06T08:47

2024-02-06T15:08

москва

погода

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на среду в столице нашей родины благодаря промежуточному гребню антициклона немного распогодится, а морозы усилятся до минус семи — минус десяти, в Подмосковье — до минус семи — минус 12. Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени "Ольга", из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков, или около четверти от месячной нормы", — рассказал Тишковец.По его словам, может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра."При этом сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров и впервые в сезоне достигнут полуметровой высоты. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Температура: минус три — минус пять, по области — минус два — минус семь. Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года", — рассказал синоптик.Он добавил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.

https://ria.ru/20240206/moskva-1925599956.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода, евгений тишковец, московская область (подмосковье)