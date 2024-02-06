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На Москву надвигается циклон "Ольга" - РИА Новости, 06.02.2024
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08:47 06.02.2024 (обновлено: 15:08 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/tsiklon-1925599864.html
На Москву надвигается циклон "Ольга"
На Москву надвигается циклон "Ольга" - РИА Новости, 06.02.2024
На Москву надвигается циклон "Ольга"
Циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:47
2024-02-06T15:08
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погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь на среду в столице нашей родины благодаря промежуточному гребню антициклона немного распогодится, а морозы усилятся до минус семи — минус десяти, в Подмосковье — до минус семи — минус 12. Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени "Ольга", из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков, или около четверти от месячной нормы", — рассказал Тишковец.По его словам, может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра."При этом сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров и впервые в сезоне достигнут полуметровой высоты. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Температура: минус три — минус пять, по области — минус два — минус семь. Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года", — рассказал синоптик.Он добавил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.
https://ria.ru/20240206/moskva-1925599956.html
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москва, погода, евгений тишковец, московская область (подмосковье)
Москва, Погода, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье)
На Москву надвигается циклон "Ольга"

Циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКоммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве
Коммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Коммунальная техника чистит снег на улице Марии Ульяновой в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Циклон "Ольга" принесет в Москву рекордные снегопады, в среду выпадет около четверти от месячной нормы, сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на среду в столице нашей родины благодаря промежуточному гребню антициклона немного распогодится, а морозы усилятся до минус семи — минус десяти, в Подмосковье — до минус семи — минус 12. Завтра скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с очередным североатлантическим циклоном по имени "Ольга", из-за чего с полудня зарядят снегопады, закружат метели с ухудшением видимости до 500 метров. Выпадет до 9-12 миллиметров осадков, или около четверти от месячной нормы", — рассказал Тишковец.
По его словам, может быть побит рекорд этого дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра.
"При этом сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7-10 сантиметров и впервые в сезоне достигнут полуметровой высоты. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в порывах до 15 метров в секунду. Температура: минус три — минус пять, по области — минус два — минус семь. Атмосферное давление рухнет на самое барическое дно и составит 717 миллиметров ртутного столба, что близко к рекорду 1995 года", — рассказал синоптик.
Он добавил, что снегопад продолжится до середины ночи четверга.
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