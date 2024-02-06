https://ria.ru/20240206/tsik-1925747404.html

Представители Малинковича ознакомились с результатом проверки подписей

Представители Малинковича ознакомились с результатом проверки подписей - РИА Новости, 06.02.2024

Представители Малинковича ознакомились с результатом проверки подписей

Уполномоченный представитель партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров рассказал РИА Новости, что находится в ЦИК, где знакомится с результатами проверки... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T16:42

2024-02-06T16:42

2024-02-06T16:42

выборы президента россии — 2024

политика

россия

сергей малинкович

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уполномоченный представитель партии "Коммунисты России" Ярослав Сидоров рассказал РИА Новости, что находится в ЦИК, где знакомится с результатами проверки подписей в поддержку выдвижения председателя ЦК партии Сергея Малинковича на выборы президента РФ. "Мы действительно сейчас находимся в ЦИК с рабочей группой и рассматриваем все выставленные нам ошибки. Хочу сказать, что с подавляющим большинством мы согласны, но основная для нас, скажем так, радостная информация – это то, что никаких "мертвых душ" нет, все подписи "живые" и партия действительно их собирала", - сообщил Сидоров. Он отметил, что основная часть ошибок – технические погрешности, исправления, ошибка в паспортных данных или адресе. "Мы, конечно, не очень довольны, что у нас так получилось, но, разумеется, ни оспаривать, ни предпринимать каких-то шагов по оспариванию, тем более судебных, мы не будем", - добавил уполномоченный. Ранее Малинкович сообщил, что из протокола рабочей группы ЦИК по итогам проверки подписей в его поддержку следует, что процент ошибок превышает допустимый. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240206/tsik-1925707230.html

https://ria.ru/20240205/deg-1925503640.html

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политика, россия, сергей малинкович, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф