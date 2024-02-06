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Главная цель. В США рассказали, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 06.02.2024
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15:48 06.02.2024
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Главная цель. В США рассказали, что Россия приготовила Украине
Главная цель. В США рассказали, что Россия приготовила Украине - РИА Новости, 06.02.2024
Главная цель. В США рассказали, что Россия приготовила Украине
Российские военные способны взять под контроль Одессу ради защиты своих границ, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T15:48
2024-02-06T15:48
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские военные способны взять под контроль Одессу ради защиты своих границ, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.&quot;Если мы не сядем за стол переговоров, если не предложим что-то и не начнем процесс, то мы потеряем Одессу&quot;, — предупредил он.Эксперт предполагает, что освобождение города станет главной целью российского руководства ради обеспечения защиты границ своего государства.Уилкерсон также указал, что Одесса представляет собой большую ценность как город, чем Киев, поскольку предоставляет доступ к Черному морю.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240206/katastrofa-1925708545.html
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в мире, одесса, киев, москва, украина, политика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Одесса, Киев, Москва, Украина, Политика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Главная цель. В США рассказали, что Россия приготовила Украине

Полковник Уилкерсон: Россия может взять Одессу ради защиты своих границ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские военные способны взять под контроль Одессу ради защиты своих границ, заявил бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«

"Если мы не сядем за стол переговоров, если не предложим что-то и не начнем процесс, то мы потеряем Одессу", — предупредил он.

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Эксперт предполагает, что освобождение города станет главной целью российского руководства ради обеспечения защиты границ своего государства.
Уилкерсон также указал, что Одесса представляет собой большую ценность как город, чем Киев, поскольку предоставляет доступ к Черному морю.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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