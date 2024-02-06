https://ria.ru/20240206/trevoga-1925698948.html

СМИ: в Европе забили тревогу из-за антироссийского хода

СМИ: в Европе забили тревогу из-за антироссийского хода - РИА Новости, 06.02.2024

СМИ: в Европе забили тревогу из-за антироссийского хода

В Европе боятся конфисковывать замороженные российские активы для помощи Украине из страха перед возмездием России, сообщает Politico со ссылкой на европейских... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T14:46

2024-02-06T14:46

2024-02-06T14:46

украина

россия

евросоюз

euroclear

еврокомиссия

европа

политика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1919045540_165:413:3072:2048_1920x0_80_0_0_f581a67695eabfc0f4dff1ff327bf248.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Европе боятся конфисковывать замороженные российские активы для помощи Украине из страха перед возмездием России, сообщает Politico со ссылкой на европейских политиков.“Мы заплываем в неизведанные воды. Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями…” — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.Как указали журналисты, в ЕС боятся, что такой ход Брюсселя помимо контрмер со стороны Москвы может навредить репутации еврозоны, что грозит потерей привлекательности для инвесторов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html

https://ria.ru/20240206/polkovnik-1925614437.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, европа, политика, в мире