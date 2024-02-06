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СМИ: в Европе забили тревогу из-за антироссийского хода - РИА Новости, 06.02.2024
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14:46 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/trevoga-1925698948.html
СМИ: в Европе забили тревогу из-за антироссийского хода
СМИ: в Европе забили тревогу из-за антироссийского хода - РИА Новости, 06.02.2024
СМИ: в Европе забили тревогу из-за антироссийского хода
В Европе боятся конфисковывать замороженные российские активы для помощи Украине из страха перед возмездием России, сообщает Politico со ссылкой на европейских... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T14:46
2024-02-06T14:46
украина
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евросоюз
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Европе боятся конфисковывать замороженные российские активы для помощи Украине из страха перед возмездием России, сообщает Politico со ссылкой на европейских политиков.“Мы заплываем в неизведанные воды. Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями…” — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.Как указали журналисты, в ЕС боятся, что такой ход Брюсселя помимо контрмер со стороны Москвы может навредить репутации еврозоны, что грозит потерей привлекательности для инвесторов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html
https://ria.ru/20240206/polkovnik-1925614437.html
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украина, россия, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, европа, политика, в мире
Украина, Россия, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Европа, Политика, В мире
СМИ: в Европе забили тревогу из-за антироссийского хода

Politico: политики Евросоюза боятся возмездия Москвы за кражу российских активов

© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Европе боятся конфисковывать замороженные российские активы для помощи Украине из страха перед возмездием России, сообщает Politico со ссылкой на европейских политиков.
«

“Мы заплываем в неизведанные воды. Поэтому любой был бы обеспокоен потенциальными последствиями…” — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.

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Как указали журналисты, в ЕС боятся, что такой ход Брюсселя помимо контрмер со стороны Москвы может навредить репутации еврозоны, что грозит потерей привлекательности для инвесторов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.
В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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