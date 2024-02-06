https://ria.ru/20240206/trevoga-1925642853.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.02.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T12:05
2024-02-06T12:05
2024-02-06T12:05
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 11.31 мск сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Через 12 минут тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской и подконтрольной украинским властям части Херсонской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240206/obstrel-1925629535.html
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украина, киев, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу