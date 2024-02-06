https://ria.ru/20240206/tramp-1925789852.html

Трамп обжалует отказ в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

Трамп обжалует отказ в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 06.02.2024

Трамп обжалует отказ в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение апелляционного суда в Вашингтоне, который отказал ему в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T19:18

2024-02-06T19:18

2024-02-06T19:45

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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение апелляционного суда в Вашингтоне, который отказал ему в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы, сообщил избирательный штаб политика."Президент Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и конституции", — говорится в пресс-релизе.Трамп настаивает, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента, включая центральный эпизод процесса — штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на выборах Джо Байдена.Позиция Трампа не нашла поддержки в окружном суде Вашингтона, где слушается дело, во вторник попытку обжаловать решение нижестоящей инстанции отклонил апелляционный суд по округу Колумбия.Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются попытки Трампа изменить в свою пользу проигранные выборы, включая штурм Капитолия его сторонниками, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил Верховный суд США уточнить, имеет ли Трамп президентский иммунитет от уголовного преследования за преступления, предположительно, совершенные им в период пребывания у власти. Защита экс-президента настаивала, что политик не может предстать перед судом в рамках расследования дела о штурме Капитолия, поскольку на момент выступления перед сторонниками в 2021 году он обладал президентским иммунитетом. Суд посчитал приведенные юристами Трампа доводы неубедительными.Как отметила пресс-служба бывшего главы государства, запрос Смита в Верховный суд — это попытка вмешаться в ход предстоящих выборов в 2024-м и помешать политику вернуть себе место в Белом доме.

https://ria.ru/20240206/debaty-1925576788.html

https://ria.ru/20240126/tramp-1923535859.html

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в мире, сша, колумбия, дональд трамп, вашингтон (штат), джо байден