Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет - РИА Новости, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 06.02.2024 (обновлено: 19:18 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/tramp-1925773703.html
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет - РИА Новости, 06.02.2024
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет
Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:18
2024-02-06T19:18
в мире
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_c67e74bb9198dd8c7073283e1bed72e1.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года, следует из судебных документов.&quot;Решение окружного суда, оспариваемого в рамках настоящего дела, утверждается&quot;, — говорится в публикации.Таким образом орган правосудия поддержал суд нижестоящей инстанции, также отказавший бывшему главе государства в иммунитете.Избирательный штаб политика сообщил, что Трамп будет обжаловать это решение.Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются попытки Трампа изменить в свою пользу проигранные выборы, включая штурм Капитолия его сторонниками, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил Верховный суд США уточнить, имеет ли Трамп президентский иммунитет от уголовного преследования за преступления, предположительно совершенные им в период пребывания у власти. Защита экс-президента настаивала, что политик не может предстать перед судом в рамках расследования дела о штурме Капитолия, поскольку на момент выступления перед сторонниками в 2021 году он обладал президентским иммунитетом. Суд посчитал приведенные юристами Трампа доводы неубедительными.Как отметила пресс-служба бывшего главы государства, запрос Смита в Верховный суд — это попытка вмешаться в ход предстоящих выборов в 2024-м и помешать политику вернуть себе место в Белом доме.
https://ria.ru/20240126/tramp-1923535859.html
https://ria.ru/20240206/debaty-1925576788.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:0:2676:2006_1920x0_80_0_0_f8314ac14a68d0379bf09193892d6523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет

Суд в Вашингтоне: у Трампа нет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года, следует из судебных документов.
«

"Решение окружного суда, оспариваемого в рамках настоящего дела, утверждается", — говорится в публикации.

Таким образом орган правосудия поддержал суд нижестоящей инстанции, также отказавший бывшему главе государства в иммунитете.
Избирательный штаб политика сообщил, что Трамп будет обжаловать это решение.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах
26 января, 00:02
Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются попытки Трампа изменить в свою пользу проигранные выборы, включая штурм Капитолия его сторонниками, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.
Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил Верховный суд США уточнить, имеет ли Трамп президентский иммунитет от уголовного преследования за преступления, предположительно совершенные им в период пребывания у власти. Защита экс-президента настаивала, что политик не может предстать перед судом в рамках расследования дела о штурме Капитолия, поскольку на момент выступления перед сторонниками в 2021 году он обладал президентским иммунитетом. Суд посчитал приведенные юристами Трампа доводы неубедительными.
Как отметила пресс-служба бывшего главы государства, запрос Смита в Верховный суд — это попытка вмешаться в ход предстоящих выборов в 2024-м и помешать политику вернуть себе место в Белом доме.

Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре текущего года. В апреле 2023-го нынешний глава государства Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на высший государственный пост. Его предшественник Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку и до сих пор остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.

Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
Байден уклонился от предложения Трампа вступить с ним в публичные дебаты
00:25
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала