https://ria.ru/20240206/tramp-1925773703.html
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет - РИА Новости, 06.02.2024
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет
Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T18:18
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ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года, следует из судебных документов."Решение окружного суда, оспариваемого в рамках настоящего дела, утверждается", — говорится в публикации.Таким образом орган правосудия поддержал суд нижестоящей инстанции, также отказавший бывшему главе государства в иммунитете.Избирательный штаб политика сообщил, что Трамп будет обжаловать это решение.Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются попытки Трампа изменить в свою пользу проигранные выборы, включая штурм Капитолия его сторонниками, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил Верховный суд США уточнить, имеет ли Трамп президентский иммунитет от уголовного преследования за преступления, предположительно совершенные им в период пребывания у власти. Защита экс-президента настаивала, что политик не может предстать перед судом в рамках расследования дела о штурме Капитолия, поскольку на момент выступления перед сторонниками в 2021 году он обладал президентским иммунитетом. Суд посчитал приведенные юристами Трампа доводы неубедительными.Как отметила пресс-служба бывшего главы государства, запрос Смита в Верховный суд — это попытка вмешаться в ход предстоящих выборов в 2024-м и помешать политику вернуть себе место в Белом доме.
https://ria.ru/20240126/tramp-1923535859.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Апелляционный суд отклонил претензии Трампа на юридический иммунитет
Суд в Вашингтоне: у Трампа нет иммунитета в деле о вмешательстве в выборы
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что экс-президент США Дональд Трамп не имеет иммунитета в уголовном деле о вменяемых ему попытках переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года, следует из судебных документов.
«
"Решение окружного суда, оспариваемого в рамках настоящего дела, утверждается", — говорится в публикации.
Таким образом орган правосудия поддержал суд нижестоящей инстанции, также отказавший бывшему главе государства в иммунитете.
Избирательный штаб политика сообщил, что Трамп будет обжаловать это решение.
Республиканцы могут объявить Трампа своим кандидатом на выборах
Суд в Вашингтоне, где комплексно рассматриваются попытки Трампа изменить в свою пользу проигранные выборы, включая штурм Капитолия его сторонниками, буксует из-за необходимости прояснить в высших инстанциях вопрос о применимости и границах президентского иммунитета.
Спецпрокурор Джек Смит ранее попросил Верховный суд США уточнить, имеет ли Трамп президентский иммунитет от уголовного преследования за преступления, предположительно совершенные им в период пребывания у власти. Защита экс-президента настаивала, что политик не может предстать перед судом в рамках расследования дела о штурме Капитолия, поскольку на момент выступления перед сторонниками в 2021 году он обладал президентским иммунитетом. Суд посчитал приведенные юристами Трампа доводы неубедительными.
Как отметила пресс-служба бывшего главы государства, запрос Смита в Верховный суд — это попытка вмешаться в ход предстоящих выборов в 2024-м и помешать политику вернуть себе место в Белом доме.
Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре текущего года. В апреле 2023-го нынешний глава государства Джо Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание на высший государственный пост. Его предшественник Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную гонку и до сих пор остается наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах.
Байден уклонился от предложения Трампа вступить с ним в публичные дебаты