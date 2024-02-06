https://ria.ru/20240206/toyota-1925599666.html

Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада

Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада - РИА Новости, 06.02.2024

Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада

Автоконцерн Toyota из-за снегопада, обрушившегося вечером в понедельник на район Канто в центральной части острова Хонсю, остановил работу 6 своих заводов,... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:43

2024-02-06T08:43

2024-02-06T08:43

авто

япония

айти

хонсю (остров)

toyota corolla

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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Автоконцерн Toyota из-за снегопада, обрушившегося вечером в понедельник на район Канто в центральной части острова Хонсю, остановил работу 6 своих заводов, сообщил телеканал NHK. С утра вторника 9 линий шести заводов были остановлены из-за прекращения движения по основным скоростным автомагистралям района, что вызвало задержки поставок деталей. Четыре завода находятся в префектуре Айти, один в Иватэ и один в Мияги. Как ожидается, за исключением одного завода в Айти, работа на всех остальных будет возобновлена вечером 6 февраля. Автоконцерн Toyota располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.

https://ria.ru/20240119/aurus-1922255605.html

япония

айти

хонсю (остров)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, япония, айти, хонсю (остров), toyota corolla