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Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада - РИА Новости, 06.02.2024
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08:43 06.02.2024
https://ria.ru/20240206/toyota-1925599666.html
Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада
Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада - РИА Новости, 06.02.2024
Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада
Автоконцерн Toyota из-за снегопада, обрушившегося вечером в понедельник на район Канто в центральной части острова Хонсю, остановил работу 6 своих заводов,... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T08:43
2024-02-06T08:43
авто
япония
айти
хонсю (остров)
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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Автоконцерн Toyota из-за снегопада, обрушившегося вечером в понедельник на район Канто в центральной части острова Хонсю, остановил работу 6 своих заводов, сообщил телеканал NHK. С утра вторника 9 линий шести заводов были остановлены из-за прекращения движения по основным скоростным автомагистралям района, что вызвало задержки поставок деталей. Четыре завода находятся в префектуре Айти, один в Иватэ и один в Мияги. Как ожидается, за исключением одного завода в Айти, работа на всех остальных будет возобновлена вечером 6 февраля. Автоконцерн Toyota располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.
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авто, япония, айти, хонсю (остров), toyota corolla
Авто, Япония, Айти, Хонсю (остров), Toyota Corolla
Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада

Toyota остановила работу шести заводов в Японии из-за снегопада на острове Хонсю

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСтенд компании Toyota на автосалоне
Стенд компании Toyota на автосалоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Стенд компании Toyota на автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Автоконцерн Toyota из-за снегопада, обрушившегося вечером в понедельник на район Канто в центральной части острова Хонсю, остановил работу 6 своих заводов, сообщил телеканал NHK.
С утра вторника 9 линий шести заводов были остановлены из-за прекращения движения по основным скоростным автомагистралям района, что вызвало задержки поставок деталей. Четыре завода находятся в префектуре Айти, один в Иватэ и один в Мияги.
Как ожидается, за исключением одного завода в Айти, работа на всех остальных будет возобновлена вечером 6 февраля.
Автоконцерн Toyota располагает в Японии 14 заводами на 28 линий.
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АвтоЯпонияАйтиХонсю (остров)Toyota Corolla
 
 
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