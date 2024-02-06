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СМИ: в Киеве хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов - РИА Новости, 06.02.2024
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17:23 06.02.2024 (обновлено: 17:43 06.02.2024)
https://ria.ru/20240206/tonnel-1925757677.html
СМИ: в Киеве хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов
СМИ: в Киеве хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов - РИА Новости, 06.02.2024
СМИ: в Киеве хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов
Украинские власти планируют построить подземный тоннель, создав еще один маршрут между правым и левым берегом Днепра, сообщило местное издание "Страна". РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-06T17:23
2024-02-06T17:43
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские власти планируют построить подземный тоннель, создав еще один маршрут между правым и левым берегом Днепра, сообщило местное издание "Страна". "В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Сейчас в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что уже идет проектирование данного маршрута", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под рекой Днепр и выходить на севере Троещины. Таким образом, как пишет издание, окружную дорогу, которая сейчас охватывает только правый берег, хотят замкнуть вокруг всего города согласно генплану 20-летней давности. В департаменте транспортной инфраструктуры не смогли назвать ориентировочную стоимость проекта. Однако, по данным СМИ, "он потянет на сотни миллионов долларов, если не миллиард". Как отмечается в публикации, "местный бюджет это точно не потянет".В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро — от "Дымеевской" до "Теремков" — из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода. При этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позднее Максим Шкиль, гендиректор холдинга, в который входит компания Autostrada, занимающаяся строительством, сообщал, что восстановление метро займет больше времени, чем планировалось. По его словам, окончание работ намечено на осень текущего года.
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киев
днепр (река)
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в мире, киев, днепр (река), украина
В мире, Киев, Днепр (река), Украина
СМИ: в Киеве хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов

"Страна": власти Киева хотят построить тоннель под Днепром за миллиард долларов

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украинские власти планируют построить подземный тоннель, создав еще один маршрут между правым и левым берегом Днепра, сообщило местное издание "Страна".
«
"В Киеве хотят построить подземный тоннель с Оболони на Троещину, создав еще один маршрут между правым и левым берегом. Сейчас в департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что уже идет проектирование данного маршрута", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что тоннель должен начинаться с Большой Кольцевой на Оболони, проходить под рекой Днепр и выходить на севере Троещины. Таким образом, как пишет издание, окружную дорогу, которая сейчас охватывает только правый берег, хотят замкнуть вокруг всего города согласно генплану 20-летней давности. В департаменте транспортной инфраструктуры не смогли назвать ориентировочную стоимость проекта. Однако, по данным СМИ, "он потянет на сотни миллионов долларов, если не миллиард". Как отмечается в публикации, "местный бюджет это точно не потянет".
В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро — от "Дымеевской" до "Теремков" — из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода. При этом они продолжат выполнять функции укрытий во время тревоги. Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позднее Максим Шкиль, гендиректор холдинга, в который входит компания Autostrada, занимающаяся строительством, сообщал, что восстановление метро займет больше времени, чем планировалось. По его словам, окончание работ намечено на осень текущего года.
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