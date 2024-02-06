https://ria.ru/20240206/tokio-1925590570.html

В Токио из-за снегопадов госпитализировали около 120 человек

В Токио из-за снегопадов госпитализировали около 120 человек - РИА Новости, 06.02.2024

В Токио из-за снегопадов госпитализировали около 120 человек

Порядка 120 человек экстренно госпитализированы в Токио из-за снегопадов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении... РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T06:02

2024-02-06T06:02

2024-02-06T09:55

токио

сайтама (город)

в мире

канагава

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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Порядка 120 человек экстренно госпитализированы в Токио из-за снегопадов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на пожарную охрану города, в чьем ведении находится и служба скорой помощи. Большинство травм получены при падении на гололеде. Пострадавшим от 4 до 92 лет. В настоящее время, несмотря на то, что пик непогоды уже миновал, без света остаются 2,4 тысячи домохозяйств в префектурах Сайтама, Канагава, Яманаси и Нагано. Из-за последствий снегопада в токийском аэропорту Ханэда отменен 31 рейс. По-прежнему частично закрыты ряд участков на скоростных автодорогах, возникли перебои и задержки движения электропоездов. В понедельник тревога из-за снегопада была объявлена во всех 23 центральных районах Токио, а также в ряде районов префектур Сайтама, Яманаси, Нагано, Тотиги, Ибараки, Тиба и Канагава. В Токио снег начал идти со второй половины дня понедельника. К утру вторника высота снежного покрова составила 8 сантиметров. Впервые с 11 февраля 2022 года высота снежного покрова превысила 1 сантиметр. Со второй половины дня понедельника на регион Канто, где находится в том числе Токио и соседние с ним префектуры, обрушился сильный по местным меркам снегопад. Было закрыто движение по многим скоростным автомагистралям Токио, перекрыт знаменитый "Радужный мост" - Rainbow bridge. Возникли перебои и в движении электропоездов, отменены несколько междугородных экспрессов, опоздания электричек на западном направлении превышают 45 минут.

https://ria.ru/20240205/snegopad-1925513955.html

https://ria.ru/20240204/pogoda-1925303275.html

токио

сайтама (город)

канагава

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токио, сайтама (город), в мире, канагава